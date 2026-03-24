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國道三號北上15.7公里處，今（24）日晚間8時45分驚傳火燒車意外，一輛自小客車不明原因遭火吞噬變成一團火球，濃煙直竄天際，消防獲報到場緊急佈水線灌救，起火原因有待釐清。據了解，這起火燒車意外，當時駕駛開車北上要接國五匝道前，車輛疑似突然故障，駕駛緊急將車輛停靠在路肩，車輛隨即就起火燃燒，駕駛立即保持安全距離然後報警，至於詳細起火原因還有待釐清。國道警方呼籲駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，避免火燒車危及人身安全。倘若用路人行駛國道時，遇上火燒車意外，車內所有人員在離開車子後，請至車輛下游等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，立即撥打110或1968求助，並等待警方或相關單位的協助。