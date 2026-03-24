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前中油煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬元，一審宣判前夕，他竟在屏東萬巒破壞電子腳鐐潛逃，媒體報導指出，徐漢今（24）日稍早已在台東落網，橋頭地檢署證實，確實已於台東縣金峰鄉緝獲徐漢到案，全案刻由嚴維德檢察官偵辦中。徐漢爆出落跑是在19日，橋頭法院接獲科技設備監控中心通報，徐漢的電子腳環在屏東萬巒遭人為拆卸，法院隨即開出拘票，並通報高雄、屏東檢警以及海巡相關單位全面追緝。徐漢一審判決已於23日上午宣判，應執行有期徒刑25年，褫奪公權9年，並沒收犯罪所得共新台幣2160萬元，其中包括收受賄賂1686萬8000元及不明財產473萬2000元。徐漢雖未到庭，法院仍依貪污等11罪判處有期徒刑25年；其餘涉案員工及廠商，也分別被判7月至8年6月不等徒刑。法院並同步將徐漢未到庭部分，另行告發棄保潛逃罪嫌。橋頭地檢署在今天晚上八點證實，已經在台東縣金峰鄉緝獲徐漢到案，全案刻由本署嚴維德檢察官偵辦中。