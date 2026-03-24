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近日彰化百果山發生一起虐殺棄屍案，死者臉部慘遭毀容後棄屍，警方經查湯姓死者和黃姓男子透過網路認識，相約見面狂歡，過程中黃男被灌毒，還疑似遭性侵，向舅舅求救後，一行人將湯男殺害。而主嫌與49歲吳姓共犯均有前科紀錄，案件動機與死因仍待釐清。湯姓死者於今（24）日下午進行解剖，檢警人員仍在搜尋兇刀下落。張姓主嫌家屬出面指控，表示自己的外甥透過網路交友認識湯姓死者，兩人相約出門後，外甥疑似遭到性侵並被餵食毒品。外甥返家後向舅舅、舅媽傾訴委屈，張姓主嫌家屬證實，死者確實餵食外甥毒品，讓他頭暈，外甥因此向舅舅求救，舅舅得知後非常憤怒。張姓主嫌家屬自稱是為了幫外甥討公道，才會夥同3名朋友前往台中，將湯姓死者載回彰化，開車上山後涉嫌揮刀殺害對方。張姓主嫌的鄰居透露，他幾年前曾入獄服刑。據了解，張姓主嫌目前僅承認有揮刀殺害對方，但否認對死者進行毀容，其本身有毒品及暴力等前科紀錄；而吳嫌在民國105年因行車糾紛，居然惡意逼車，甚至兩度衝撞騎士，造成對方自撞電杆身亡，且他到案時還謊稱是單純車禍，遭判刑11年，今年初才假釋。檢警人員24日持續在現場搜索，兇刀疑似落入水中，目前仍未尋獲。湯姓死者的父親與哥哥當日抵達殯儀館，面對親人遇害悲痛萬分，全程不發一語。