大樂透第115000038期今（24）日晚間開獎，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透1億頭獎槓龜未能送出，下期3月27日頭獎仍保證1億元。但本期開出1注貳獎，中獎彩券行位於新北市，這名悲情幸運兒只差1個號碼就能抱走億元頭獎，最終僅拿下203萬7367元獎金，成為今晚最幸運也最遺憾得主。
大樂透3/24頭獎槓龜！貳獎1注獨得：獎金剩203萬
今（24）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000038期大樂透開獎號碼為「14、33、41、42、44、48」，特別號則是「47」。本期頭獎未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券行位於新北市。
📍新北市汐止區樟樹一路135巷26號－萬通彩券行
依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，而頭獎則需6個號碼全中。本期該名得主正是差1號與頭獎擦身而過，雖成功抱回203萬，但與億元獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡3月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：14、33、41、42、44、48，特別號47。
49樂合彩：14、33、41、42、44、48。
今彩539：10、20、28、29、36。
39樂合彩：10、20、28、29、36。
3星彩：2、3、8。
4星彩：6、8、4、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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今（24）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000038期大樂透開獎號碼為「14、33、41、42、44、48」，特別號則是「47」。本期頭獎未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券行位於新北市。
📍新北市汐止區樟樹一路135巷26號－萬通彩券行
依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，而頭獎則需6個號碼全中。本期該名得主正是差1號與頭獎擦身而過，雖成功抱回203萬，但與億元獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡3月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：14、33、41、42、44、48，特別號47。
49樂合彩：14、33、41、42、44、48。
今彩539：10、20、28、29、36。
39樂合彩：10、20、28、29、36。
3星彩：2、3、8。
4星彩：6、8、4、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。