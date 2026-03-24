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民眾黨立委李貞秀，日前才辱罵議員鍾小平「是狗、不配當人」，又在深夜開直播說「新竹市長高虹安曾收受柯文哲 700 萬元」，遭新竹市民政處長施淑婷與同黨議員江和樹公開批評，這樣的行為對民眾黨造成傷害。失控打到自己人，立場親民眾黨的粉專《會飛的蟑螂真的不是普通的那種恐怖》發長文，喊話要她「不要哭、不要失控、不要給別人製造麻煩。」粉專強調，李貞秀進入民眾黨不分區就該知道這個位子不好坐，絕不能輕易哭泣或失控，尤其在風口浪尖上，用字遣詞若不正確更容易被炎上，民眾黨從柯文哲一路走來長期面臨霸凌，黃國昌或高虹安都撐住了，李貞秀沒有理由不堅強、不沉著，不應讓霸凌者看笑話，更不該讓給予表現機會的人感到失望。粉專最後表示，霸凌者就是希望看到中配表現得荒腔走板，好讓刁難變得理所當然，因此李貞秀更要扛住壓力，不要如對手所願，並提醒李貞秀「這條路漫長又艱難，但妳要為了自己，為了願意相信妳的人，勇敢的站起來。」