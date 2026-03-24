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旅居丹麥的台灣人居留證國籍欄位自2024年起被改標為「中國」，丹麥政府稱此舉符合該國外交政策，外交部今（24）日召開例行記者會，發言人蕭光偉呼籲丹麥即刻改正，並表示若未積極回應，台灣將採取進一步反制措施。丹麥媒體《貝林時報》披露，一名旅丹台灣人於2024年6月發現子女居留證國籍欄位遭標成「中國」，隨即向發證單位丹麥國際招募及整合署（SIRI）反映，對方回覆稱此為上級政策，由丹麥移民與融合部決定，SIRI照章辦事，事發至今已兩年未能解決，外交部長林佳龍18日表示，外交部持續交涉，已採取調整丹麥駐台機構禮遇等對等措施，並協調G7及歐洲國家協助，期盼丹麥依循歐盟對台互動慣例處理。蕭光偉則表示，丹麥此舉與歐盟外交政策明顯相悖，更牴觸民主與人權的基本精神，要求丹麥盡快拿出台灣能接受的解決方案，將居留證國籍欄位的錯誤標註予以糾正，並回歸歐盟外交實踐軌道，切勿因此損害丹麥在台形象與商譽，進而影響台丹雙邊關係及合作前景。