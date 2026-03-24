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國民黨主席鄭麗文今（24）日出席工商建研會活動，與黨內縣市長參選人柯志恩、謝龍介合體造勢。針對當前國際，鄭麗文表示台灣不應在對美關係與兩岸互動中陷入零和選擇，企業經營全球市場從不自我設限，採取雙贏共好的務實態度，同時深化與美方的聯繫並改善兩岸關係，直指「傻瓜才做二選一」，主張全面拓展國際生存空間。鄭麗文闡述「永續制度化」的和平框架概念，兩岸穩定不應只是曇花一現，必須透過制度設計、互信累積以及國際社會，特別是美國的監督與祝福，才能建構長期的和平機制。她強調，國民黨作為在野黨，現階段將致力於向國際證明兩岸和平的可行性，只要雙方具備誠意，北京也會釋出相對應的善意。面對2026、2028選舉，鄭麗文展現奪回執政權的企圖心，指出國民黨將扮演推動和平與繁榮的關鍵力量。她強調，目標是在2028年實現政黨輪替，到時國民黨將代表政府全面推動兩岸關係正常化，逐漸建立和平基礎，恢復各項交流、對話與合作。