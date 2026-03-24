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黃國昌批「選舉浮橋」延宕四年後的政治收割

新北市籲中央：加速推動別再等

為加速推動國家電影及視聽文化中心（國影中心）二期工程，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與吳秉叡今（24）日表示，經多次與政院協調，行政院長卓榮泰承諾，中央將依原計畫全力支持二期留在新莊，並針對地方需求「全額補助」擴充停車場經費。蘇巧慧宣布「好消息」，民眾黨新北市長參選人黃國昌隨即在臉書砲轟，形容這是從蘇貞昌到蘇巧慧演了六年的政治秀。黃國昌質疑，蘇貞昌早在2020年就承諾中央全額負擔並於2022年動工，如今現址依舊荒廢，是典型的「把跳票當政績」，批評民進黨政府在選前才利用「朝中有人」的特權釋放資源，只是為了選票進行補救，主張應將土地收回由市府規劃為平價藝文空間與親子公園，而非塞入龐大片庫。新北市副市長劉和然表示，停車場並非額外需求，該地本就是「停兼影」用地，經行政院協商並由市府無償撥用土地，行政院早在2020年就宣布二期由中央負擔，但去年文化部卻反過來要求市府分擔經費，雙方會面至今超過半年，新北仍在等結論，他感嘆地方重大建設不應像補助款一樣看中央臉色、等中央施捨，但仍樂見中央願顧及新莊發展，期盼行政院落實承諾，加速工程進度。