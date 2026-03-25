美國總統川普當地時間週二表示，針對伊朗問題，華府正在與「正確的人」進行溝通，以達成結束敵對行動的協議，伊朗方面也希望盡快達成，消息指美伊最快26日舉行高級別會談。川普還宣稱，伊朗已同意永不擁有核武，並送給美國一份與荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）有關的「大禮」。

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綜合《路透社》等外媒報導，華府已向德黑蘭提交一份結束中東戰爭的15點計畫，類似於之前的加薩停火和黎巴嫩協議。有以色列媒體引述多名消息人士指出，美國正在尋求為期1個月的停火，以便討論這份計畫。

據悉，這份計畫內容包含：廢除伊朗核計畫、允許國際原子能機構（IAEA）全面獲取所有資訊、將濃縮鈾移交給IAEA、停止支持代理組織、重新開放荷姆茲海峽等等。

川普24日在白宮告訴傳媒，伊朗做出了相當有價值的讓步，但沒有透露細節，只說：「他們（伊朗）送給我們一份禮物，這份禮物今天送到了，是份大禮，價值極為可觀，這與核武無關，而是與石油天然氣有關、與荷姆茲海峽有關。」

川普並宣稱，伊朗已經同意永遠不會擁有核武，儘管目前德黑蘭並未公開表態，甚至否認曾與美國進行對話，但川普已不只一次明確表示，伊朗必須接受無核武的要求，美國才會停止軍事行動。

《紐約時報》指出，美國是透過巴基斯坦遞交前述的15點計劃，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）已成為美伊的關鍵中間人。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）24日亦公開表態，願意主辦美伊這場具有決定性的會談。

有巴基斯坦的政府消息人士透露，關於會晤的討論已進入後期階段，如果真能舉行，應該會在1週內處理，巴基斯坦與鄰國伊朗長期​​友好，同時也一直努力與川普政府建立聯繫。


原文連結：

Trump cites progress with Iran, US reported to propose plan to end war

Trump says Iran has agreed to no nuclear weapons in major concession



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