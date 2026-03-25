外媒《紐約時報》本週披露，美國的高階軍方官員正在評估，是否動用陸軍第82空降師約3000人的戰鬥旅部隊人員，奪取伊朗主要石油出口樞紐-哈爾克島。《美聯社》則引述消息人士證實，美國將從第82空降師派遣約1000名士兵前往中東。
根據《美聯社》報導，知情人士透露，這支部隊將在未來幾天內被派往中東地區，第82空降師被視為陸軍的緊急應變部隊，通常可以隨時部署。
1位因涉及敏感軍事計劃而要求匿名的人士指出，這支部隊將包括第1旅戰鬥隊的一個營，以及第82空降師副司令泰格特邁爾少將（Maj. Gen. Brandon Tegtmeier）、其他師級人員等等。
報導提到，海軍陸戰隊的任務，包括支援美國大使館、疏散平民和救災，而第82空降師的士兵則接受過空降到敵對或爭議地區的訓練，以確保關鍵領土和機場的安全。
原文連結：US to send around 1,000 troops from 82nd Airborne Division to the Mideast
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1位因涉及敏感軍事計劃而要求匿名的人士指出，這支部隊將包括第1旅戰鬥隊的一個營，以及第82空降師副司令泰格特邁爾少將（Maj. Gen. Brandon Tegtmeier）、其他師級人員等等。
報導提到，海軍陸戰隊的任務，包括支援美國大使館、疏散平民和救災，而第82空降師的士兵則接受過空降到敵對或爭議地區的訓練，以確保關鍵領土和機場的安全。
原文連結：US to send around 1,000 troops from 82nd Airborne Division to the Mideast
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