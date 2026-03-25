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今白天南部高溫飆33度！北台灣鋒面影響氣溫略降

▲氣象署說明，受到東北季風影響，北部、東半部白天高溫會下滑，中南部則是整周日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週五起連3波鋒面！下週清明連假前有雨

週五（27日）微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部、東半部偶局部短暫雨，氣溫漸降。

下週二（31日）另一鋒面快速通過，北部、東半部再轉有局部陣雨，氣溫降，北臺轉涼。

下週五（3日）再一波鋒面。下週二及週五那兩、模擬比較有對流性，但已近期末，各國模式差異較大