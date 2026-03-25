氣象專家吳德榮、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今、明（25、26日）兩天弱鋒面前緣雲系略過，除了北台灣氣溫稍降，其餘氣溫仍破30度，南部則有機會達到33度高溫。週五（27日）鋒面報到轉濕涼，下週清明連假前，又將有2波鋒面影響天氣。
今白天南部高溫飆33度！北台灣鋒面影響氣溫略降
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，海面上有鬆散低雲或霧，東部外海有降水回波，東半部零星飄雨。馬祖有濃霧。今晨低溫比昨晨略升，截至5：12；各地區平地最低氣溫約在17至19度。
最新歐洲模式模擬顯示，今、明（25、26日）兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北臺雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。北臺今日高溫稍降、明日略升，中南部白天皆偏熱。今日各地區氣溫如下：北部17至25度、中部19至32度、南部18至33度、東部19至31度。
週五起連3波鋒面！下週清明連假前有雨
最新模式模擬調整為：週五（27日）微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部、東半部偶局部短暫雨，氣溫漸降。週六至下週一（28至30日）各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；週六起氣溫逐日漸升、下週日、一各地「熱如夏」。
最新模式模擬顯示，下週二（31日）另一鋒面快速通過，北部、東半部再轉有局部陣雨，氣溫降，北臺轉涼。下週三（1日）白天起至週四（2日）天氣好轉，恢復晴朗穩定。下週五（3日）再一波鋒面。下週二及週五那兩、模擬比較有對流性，但已近期末，各國模式差異較大，且將持續調整，需密切觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，海面上有鬆散低雲或霧，東部外海有降水回波，東半部零星飄雨。馬祖有濃霧。今晨低溫比昨晨略升，截至5：12；各地區平地最低氣溫約在17至19度。
最新歐洲模式模擬顯示，今、明（25、26日）兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北臺雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。北臺今日高溫稍降、明日略升，中南部白天皆偏熱。今日各地區氣溫如下：北部17至25度、中部19至32度、南部18至33度、東部19至31度。
最新模式模擬調整為：週五（27日）微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部、東半部偶局部短暫雨，氣溫漸降。週六至下週一（28至30日）各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；週六起氣溫逐日漸升、下週日、一各地「熱如夏」。
最新模式模擬顯示，下週二（31日）另一鋒面快速通過，北部、東半部再轉有局部陣雨，氣溫降，北臺轉涼。下週三（1日）白天起至週四（2日）天氣好轉，恢復晴朗穩定。下週五（3日）再一波鋒面。下週二及週五那兩、模擬比較有對流性，但已近期末，各國模式差異較大，且將持續調整，需密切觀察。