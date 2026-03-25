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▲薛仕凌從歌手轉為演員後風光拿下金鐘獎，如今卻因閃兵案，演藝生涯受到嚴重衝擊。（圖／資料照）

▲《乩身》由薛仕凌、柯震東、王柏傑等人主演，將在4月初開播。（圖／翻攝自Netflix）

男星薛仕凌去年11月自首閃兵後就消失在演藝圈，也未出席主演的Netflix影集《乩身》記者會，被外界解讀復出之日遙遙無期。但近日有讀者目擊他低調現身台北，並參加公司新春團拜活動，只見薛仕凌穿著全黑服飾，打扮很簡約，身形明顯消瘦了不少，不過精神看起來還不錯，與同事互動自然、偶爾還會露出笑容。據《鏡週刊》報導，薛仕凌雖然消失在螢光幕，但仍有參加公司活動，3月初左右，他出現在台北市敦化南路二段的騎樓，參加公司的新春團拜活動。久未露面的薛仕凌身形看起來消瘦不少，低調戴著黑色鴨舌帽，身穿全黑服飾融入工作人員，與大家有說有笑互動，看起來私下人緣不受影響。現年42歲的薛仕凌進軍戲劇圈後，表現一直頗為亮眼，3年內更拿下2座金鐘獎戲劇節目男主角獎，因此戲約不斷。但他去年拍完《村裡來了個暴走女外科2》後，就選擇到警局自首，承認過去以非法手段逃避兵役，涉犯妨害兵役治罪條例、偽造文書罪，訊後被以30萬元金額交保。目前關於薛仕凌的調查進度尚未曝光，因此外界才認為他的復出之路遙遙無期，不過已經拍完的《女外科2》以及Netflix影集《乩身》都未打算刪除薛仕凌的鏡頭，主要是因為補拍恐須再投入大量金額，牽連甚廣，因此製作單位都選擇先按兵不動。目前《乩身》定檔在4月2日開播，《女外科2》則可能延期到明年才播出，屆時閃兵案或許已經落幕。