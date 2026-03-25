日本東京的中國大使館，24日發生持刀男闖入的事件，男子當場被捕，後來發現他的身分是現役陸上自衛隊三等陸尉，中國外交部向日方提出嚴正抗議，亦有中國專家擔心此事「不會是個案」。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫強調，他絕對反對非理性的暴力極端行為，但也提醒北京，長期強調民族主義、持續進行反日教育，只會刺激對立情緒。
矢板明夫在臉書粉專發文，提到案件中的23歲男子，其實就是日本版的「小粉紅」，因為被民族情緒沖昏頭，導致判斷力出現問題，但這種人絕對不是日本社會的主流，支持這種做法的人在日本也是極少數，這件事之所以引發這麼多關注，主要是因為對方「現役自衛官」的身分。
矢板明夫表示，男子的行為明確違法，但本質上仍屬個人行動，不能代表日本政府，更不能代表日本社會。反觀之前中國駐大阪總領事薛劍，還曾在公開平台發文說要「砍下日本首相頭顱」，同樣涉及恐嚇與違法問題，但至今都沒看到中國政府做出公開處分，這本身就說明了一些問題。
矢板明夫強調，這名自衛官揚言，如果溝通不被接受，就要剖腹表達立場，這種思維與日本歷史的武士道文化有關，但在現代社會已經完全不合時宜，只會帶來風險與混亂。不過對中國來說，這件事也值得警惕，比如長期強調民族主義、持續進行反日教育，無疑也刺激了對立情緒，當有人被逼到情緒邊緣時，總會出現一些不理性的個體行為，雖然日本社會整體相對理性，但並不代表每一個人都會永遠理性。
中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉則向《澎湃新聞》指出，該事件的發生並非絕對偶然，反映的是日本國內「右傾化」的持續加劇，尤其高市早苗執政後，其政策導向對日本國內社會產生的深刻影響。
蘇曉暉聲稱，從目前掌握的細節來看，闖入者是日本現役自衛隊員，闖入後的行為及供詞，都顯示他有明確目的性，所以刻意採取一系列行動，認為不應將事件簡單視為孤立個案，而是要清楚看到日本右翼、極右翼思潮的負面影響，警告若任由右翼思潮持續蔓延、侵蝕中日2國關係根基，日本加速右傾的態勢，勢必引發更危險的舉動。
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矢板明夫表示，男子的行為明確違法，但本質上仍屬個人行動，不能代表日本政府，更不能代表日本社會。反觀之前中國駐大阪總領事薛劍，還曾在公開平台發文說要「砍下日本首相頭顱」，同樣涉及恐嚇與違法問題，但至今都沒看到中國政府做出公開處分，這本身就說明了一些問題。
矢板明夫強調，這名自衛官揚言，如果溝通不被接受，就要剖腹表達立場，這種思維與日本歷史的武士道文化有關，但在現代社會已經完全不合時宜，只會帶來風險與混亂。不過對中國來說，這件事也值得警惕，比如長期強調民族主義、持續進行反日教育，無疑也刺激了對立情緒，當有人被逼到情緒邊緣時，總會出現一些不理性的個體行為，雖然日本社會整體相對理性，但並不代表每一個人都會永遠理性。
蘇曉暉聲稱，從目前掌握的細節來看，闖入者是日本現役自衛隊員，闖入後的行為及供詞，都顯示他有明確目的性，所以刻意採取一系列行動，認為不應將事件簡單視為孤立個案，而是要清楚看到日本右翼、極右翼思潮的負面影響，警告若任由右翼思潮持續蔓延、侵蝕中日2國關係根基，日本加速右傾的態勢，勢必引發更危險的舉動。