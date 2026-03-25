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▲張雪峰曾揚言中共攻台就捐5千萬人民幣，聳動言論被認為是在販賣愛國情懷，帳號一度被封鎖。（圖／微博＠張雪峰老師）

▲張雪峰經常分享自己運動、跑步的照片，身體原先看起來很硬朗。（圖／微博＠張雪峰老師）

中國補教界名師、網紅張雪峰昨（24）日於蘇州因心源性猝死辭世，享年41歲。其公司昨晚發布訃告證實死訊，引發全網關注，相關話題在微博閱讀量突破30億。據了解，張雪峰擁有逾4000萬粉絲，以犀利、誇張言論走紅，屢次掀起爭議，他去年更放話如果中共攻打台灣，自己就捐至少人民幣5千萬至1億（約新台幣2.31至4.65億元）給國家，結果挨批「販賣愛國情懷」，帳號隨即被封。由張雪峰創辦的「峰學蔚來」教育公司昨晚發布訃告，證實張雪峰死訊，訃告內容寫道：「親愛的張雪峰老師因心因性猝死，全力搶救無效，於2026年3月24日15時50分在蘇州逝世。」據悉，他昨日中午還在公司的健身房跑步，身體不適後就被送往蘇州大學附屬醫院搶救，但仍回天乏術。張雪峰的死訊曝光後，在微博、抖音等平台的關鍵字閱讀量瞬間突破30億次，令無數粉絲感到震驚。他過去充滿爭議性的言論也被挖出，其中最有名的就是他去年9月在課堂上提到，自己支持中共武統台灣，甚至揚言在槍聲打響的那一天，他就會捐給國軍5千萬人民幣，「我公司帳上永遠有這個錢，打的那天老子直接打（轉帳）5千萬過去，整體最起碼捐1個億」。該段言論後續被批評是在販售愛國情懷、吃愛國流量，隨後其多個個人帳號慘遭封鎖，限制使用，直到1個月後才解禁。除此之外，張雪峰也曾多次阻止學生們報考文科，甚至稱：「如果孩子非要報新聞系，我一定會把他打暈」，這引起新聞學界專家與中國官媒的集體反擊，顯見張雪峰的教育指南主張利益最大化，希望所有學生選擇科系都以賺錢、找工作為第一目標。而張雪峰的身體狀況因長期過勞，一直處在危險邊緣，早在2023年6月，他就曾因過度勞累導致胸悶、心悸，被醫師要求強制住院觀察。但他並未把此當成警訊，還是經常熬夜開直播、錄製講課影片，甚至參加高強度馬拉松，或許就是因此導致身體不堪負荷才猝死。總結來說，張雪峰是一個極具兩極評價的人物。支持者認為他是「寒門學子的燈塔」，用實話撕開了社會現實，幫助基層家庭少走彎路；反對者則批評他過於功利，將教育工具化，且言論風格過於粗俗，但不可否認的是，張雪峰在中國的影響力確實很驚人。