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科威特民航總局當地時間週三凌晨表示，來自伊朗的無人機，襲擊了科威特國際機場的一個油槽，引發火勢。科威特民航總局發言人拉吉（Abdullah Al-Rajhi）告訴《科威特通訊社》（KUNA），目前的損失僅限於物質，沒有人員傷亡報告。襲擊發生後，當局已立刻啟動緊急程序，消防隊和相關機構迅速控制火勢，採取措施確保安全，並評估具體災損。報導提到，自2月28日以色列、美國對伊朗發動空襲，引發中東區域戰火以來，科威特機場已多次遭到攻擊。不只是科威特，中東知名的投資與觀光天堂杜拜，16日也因遭伊朗無人機攻擊，一度暫停機場所有航班起降，伊朗的報復空襲有2/3幾乎就是衝著阿拉伯聯合大公國而來，當時有分析人士警告，如果戰爭持續下去，杜拜作為旅遊勝地以及商業、銀行和房地產投資信心的名聲將繼續受損。原文連結：