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市場持續消化中東局勢升溫與軍事動態，不過仍持謹慎態度，美國股市週二震盪走低，僅費半指數逆勢走高，再加上台指期夜盤大漲678點，顯示短線資金開始回流，連帶台北股市今（25）日開盤上漲113.03點、來到32725.27點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.03點、來到313.77點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲55元、來到1865元；台達電開盤上漲70元、來到1485元；鴻海開盤上漲5元、來到200元。《華爾街日報》指出，美國預計派遣約3000名陸軍第82空降師士兵前往中東，相關部署命令可能在短時間內下達，但官員表示，尚未決定是否進行地面部隊行動。此外，川普週二於白宮受訪時透露，美國已與伊朗「對的人」展開接觸，伊朗已給美方一項「禮物」，作為談判善意的象徵，並指出這與荷姆茲海峽的通行有關。川普再度強調，伊朗「非常想達成協議」。國際油價在前一日大跌後再度走高，西德州原油上漲約4%，重新站上每桶91美元，布蘭特原油逼近104美元，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國據傳考慮加入對伊戰爭。美國股市昨日震盪走低，道瓊指數下跌84.41點或0.18%，報46124.06點，那斯達克指數下跌184.87點或0.84%，報21761.89點，標普500指數下跌24.63點或0.37%，報6556.37點，費半指數上漲99.58點或1.28%，報7872.71點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲1.42%，日月光ADR下跌0.69%，聯電ADR下跌0.44%，中華電信ADR上漲0.57%。此外，台指期夜盤則是走高，台指期夜盤大漲678點，顯示短線資金開始回流；台積電期貨近月合約上漲40點，收在1865點，漲幅2.19%。盤後時段的臺指期近月合約收在33618點，上漲678點，成交量85269口，盤中最高點33600點，最低點32785點，振幅2.49%。