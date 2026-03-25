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馬英九基金會近期爆出人事清洗，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職和切割，背後疑似「財政紀律有問題」，馬英九更受專訪直言：「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？他們沒有告訴我」，引現為國民黨副主席的蕭旭岑則於今（25）日回擊：「馬英九忘記了很多事」。對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，蕭旭岑追隨馬英九逾10年，最後被一紙聲明趕出去，馬英九有一種特殊的道德自信，好聽叫擇善固執，難聽叫剛愎自用，馬英九每次出手，自認為在道德理由都站得住腳，但那些他認為必須除去的人，最後都帶走了他再也補不回來的東西。國民黨有很多種走向衰敗的劇本，其中一種正是被這種性格給加速終結的。杜聖聰今發文表示，蕭旭岑追隨馬英九超10年，是2次馬習會的幕後設計師，是台灣青年赴陸交流的實際操盤手，更是兩岸民間管道在官方幾近斷絕年代裡少數還在流通的一條線。蕭旭岑離去之後，北京國台辦的聲明對此沉默以對。沉默本身已是回答。那條靠著1個人在兩岸之間穿針引線維繫起來的民間渠道，就這樣靜靜斷掉了，沒有爆發，沒有聲響，只有一紙「不代表立場」的公告留在原地。杜聖聰指出，民進黨執政以來，兩岸官方溝通幾近歸零，馬英九基金會這條路，是台灣社會少數還能對北京傳遞善意訊號的渠道。蕭旭岑在兩岸之間建立的信任與人脈，不是一個職稱，也不是一份工作，那是長年累積、難以複製的政治資產。這種資產，一旦以「切割」的方式公開作廢，北京那邊怎麼看，大概不需要猜測。兩岸關係本來就很脆弱，這一刀劃下去，裂口只會更寬，不會更窄。杜聖聰認為，國民黨的衰敗，背後有很長一張清單：組織老化、兩岸論述失靈、年輕世代集體疏離。這些，很多人早就預見了，也說了很久。預見了的失敗，令人惋惜；沒料到的加速器，才真正令人感慨。很少有人在推演國民黨的困局時，把領導者的政治人格列在清單最前面。但政治心理學家Barber的「主動負向型」理論說得很清楚：當一個人的道德判斷凌駕於政治現實之上，而且那套道德是自己定義的，每一次「原則出手」的背後，都是一次關係的折損、一份資源的消耗。杜聖聰也提到2013年的馬王政爭表示，王金平與馬英九是同黨30年的戰友，最後被他在婚宴前夕公開宣判；蕭旭岑為他打理兩岸超過10年，最後用一句「不代表立場」了結。馬英九每次出手，自認為在道德理由都站得住腳，但那些他認為必須除去的人，最後都帶走了他再也補不回來的東西。國民黨有很多種走向衰敗的劇本，但沒有人想到，其中一種，竟然是被這種性格給加速終結的。