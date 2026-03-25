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統一發票「傳統長條形印錯字傻眼」！真相是故意的驚呆

就是財政部印刷廠為了防止不肖人士偽造中獎發票來騙取獎金，印刷廠會在發票背面的領獎注意事項，或是正面的固定文字中，故意把某一個國字印錯

原本檢舉的「舉」下面應該要是兩橫一豎，且一豎要凸過去兩橫，但是財政部印刷廠把它印成「干」

▲記者實際查找115年1月、2月統一發票，發現檢舉的舉下面，財政部印刷廠故意印成「干」，找到眼花撩亂！（圖/記者張嘉哲攝）

統一發票「防止偽造還有團花不同」！電子發票沒有錯字別找了

因為即便再經過一個12年回到馬年，設計也不會一樣，且隨著近幾年版紋設計專用軟體精進，印刷廠透過參數調整，使圖紋構造愈來愈複雜，也增加偽造的難度。

▲統一發票的團花會隨著每年生肖改變圖案，而且設計不會重複，印刷廠透過參數調整，使圖紋構造愈來愈複雜，也增加偽造的難度。（圖/記者張嘉哲攝）

電子發票主要是靠上面的QR Code、4位數隨機碼以及紙張本身的專利浮水印來防偽

▲電子發票的防偽機制不是像傳統紙本發票一樣是印錯字，主要是靠上面的QR Code、4位數隨機碼以及紙張本身的專利浮水印來防偽。（圖/記者張嘉哲攝）

統一發票的形式有非常多種，像是紙本發票、電子發票以及雲端發票等，雖然現在電子發票非常盛行，不過傳統紙本發票還是會有拿到的時候，最近有網友討論，小朋友從學校回來之後告知，統一發票上有印錯字，結果發現是真的，後來才知道這竟然是「防偽設計」，讓不少人都直呼：「長知識了」、「原來這是故意的，去年有一期也有發現，財政部鬼腦袋欸！」現在偶爾去一些店家買東西，還是會收到傳統長條紙本發票，然而這其中其實有秘辛，，像是少一撇、多一點或者是部首稍微變形，而且每一期的發票錯字都不同，所以民眾看到錯字雖然很傻眼，但其實這是財政部故意的，目的就是「防偽機制」！《NOWNEWS》記者也實際拿出最新的115年1月、2月發票來看，真的找好久，終於在正面的最底下字樣當中找到錯字，，超級難發現，記者找完已經眼花撩亂！另外除了故意印錯字防偽造之外，實際上看到發票最上面的號碼下方，有所謂的生肖圖騰「團花」，就是按照每年什麼生肖來做，像是今年是馬年，所以記者這張發票的團花就是一隻馬，這個也有防偽造的功能，至於現在最常拿到的感熱紙電子發票，因為防偽機制已經全面數位升級，，所以就沒有使用「故意寫錯字」這個傳統暗記囉！有興趣的民眾，也可以找看看115年3月、4月發票的錯字是哪個，相當的有趣呢！