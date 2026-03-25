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▲佳那晃子（如圖）因肺炎引發多重器官衰竭過世。（圖／翻攝自X）

▲佳那晃子（如圖）生前坐輪椅13年，形同癱瘓。（圖／翻攝自X）

佳那晃子介紹 《魔界轉生》封稱「妖艷美女」

佳那晃子過世！70歲日本女星佳那晃子憑藉冷艷氣質與精湛演技在80、90年代活躍於日本影視圈，本月21日因肺炎引發多重器官衰竭病逝，其作家老公源高志悲痛證實：「這13年來她真的非常努力了，如今終於能從病痛中解脫，前往自由的世界。」葬禮依其生前遺願低調進行，原來，佳那晃子自2013年罹患「第5級蜘蛛膜下腔出血」後，一直坐輪椅抗病，形同癱瘓，如今辭別人間，令人惋惜不捨。2013年1月，佳那晃子宣告罹患「第5級蜘蛛膜下腔出血」，當時情況危急，經紀公司一度宣布她已被判定腦死，但她奇蹟似般地撐過了10小時的手術，硬從死神手中搶回一命。自此，佳那晃子展開了13年復健生活，依靠輪椅行動，形同癱瘓，今年2月因出血性胃腸炎入院，沒想到病毒移轉到肺部，引發肺炎、多重器官衰竭不治，與世長辭享壽70歲。源高志悲痛喊道佳那晃子，「這13年來她真的非常努力了，如今終於能從病痛中解脫，前往自由世界。」葬禮依遺願以密葬形式低調進行，至今許多粉絲難以接受，痛心不捨。佳那晃子1956 年出生於東京，本名為大關優子，以電視台選美比賽出道。 1981年出演深作欣二執導的電影《魔界轉生》中，飾演的細川伽羅奢夫人一角，裏頭大膽且極具張力的演出，讓她火紅一時。此後，佳那晃子接連在《鬼龍院花子的一生》、《陽暉樓》等名作中大放異彩，更在經典日劇《給星期五的妻子們》中，完美詮釋了擾亂家庭平靜的「危險女人」，奠定其丰采迷人的「最佳女配角」地位。