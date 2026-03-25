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星巴克：買一送一連喝3天！周五咖啡優惠：全台門市買一送一

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯星巴克優惠價格：

▲星巴克漢中門市變身哈利波特主題店，推出「巫師袍租借體驗活動」，搭配霍格華茲電影場景拍照拍個夠。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克Harry Potter｜Starbucks系列重磅聯名，推出多款商品、食品及全新飲料。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克：Harry Potter哈利波特主題店！免費穿拍霍格華茲巫師袍

最新「星巴克買一送一」本周咖啡優惠情報！今（25）日起星巴克買一送一foodomo好友分享外送優惠連喝3天；歡慶28週年好友分享日，周五全台門市星巴克買一送一！星巴克表示，Harry Potter｜Starbucks系列商品及蜂蜜公爵爆爆星冰茶開賣，推出期間限定哈利波特主題店，指定消費可享免費租借「霍格華茲四大學院巫師袍」，在充滿魔法氛圍的沉浸式裝置中拍照，並獲得拍立得留念。85度C表示，今週三黑糖珍珠日「第二杯半價」。星巴克表示，今起連喝3天「星巴克買一送一」便宜買法搶先看！◾️（2杯優惠價155元／原價310元）、（2杯優惠175元／原價350元）、（2杯優惠價195元／原價390元）提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。◾️提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。星巴克Harry Potter｜Starbucks系列重磅聯名盛大開賣，除了開喝新品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」、食品禮盒，還有馬克杯、冷水杯、