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▲國防部長顧立雄。（圖／記者呂炯昌攝，2026.3.25）

國防智庫國防安全研究院近期進行「國防安全民意調查」，民調結果日前出爐，近6成受訪者認同「投資國防就是投資和平」，也有高達62%支持政府編列的「軍購特別預算」。對此，國防部長顧立雄今（25）日表示，這顯示國民都同意要以實力來取得和平， 大家一起來為增強軍事實力 ，強化國防努力。立法院外交及國防、財政委員會聯席會議今日審查政院、國民黨與民眾黨版軍購特別條例，顧立雄並於會前受訪。針對國防院民調近60%受訪者支持軍購特別預算，顧立雄表示，不止這份民調吧，其他相關的民調也都有顯示，國人是支持強化國防，也支持行政院所提出來的版本。這個顯示，國民大家都同意要以實力來取得和平，不斷的提升戰力來達到嚇阻，來維持現狀。我想這個都是大家的、國人的一個期待。顧立雄說，他也希望等一下來逐條審議的時候，能夠體會共同的整個台灣人民的一個民意，大家不分朝野理性的坐下來，一起來為增強軍事實力、強化國防，大家一起來努力。媒體詢問今天早上就在淡水八里海灘進行了紅色沙灘操演，紅色沙灘操演在30年之後重新啟動的原因是什麼？顧立雄表示，相關這些操演，現在基於實戰化的訓練，交由各作戰區在他們的作戰地境之內進行操演，是屬於逐步在推動實戰化訓練的目標。至於相關有美方的人員在場與否，台美之間一直有在進行緊密的交流，有關細節的部分或者是這些相關個別操演有出現，他沒有辦法做任何進一步的評論。媒體追問立委馬文君指出目前有19項的軍購延宕，會不會造成戰力的空檔？顧立雄表示，除那三項F-16、MK48跟AGM-154以外的，其他部分很多都是屬於增購的部分。因為有增購，就因此期程就有所調整。在這個部分上面，事實上有很多也已經在交運，或者是已經交運完畢，或者是正在這個執行當中。顧立雄表示，相關有所延宕的部分，美國都已經成立了一個專案的小組，來加速來推動這些武器相關，能夠盡快的趕上進度。他也一再說明，美方對於能夠盡速的強化我們自我防衛能力，這樣子的一個幫助，事實上是他們的急迫感是相當高。顧立雄提到，台美雙方會就這個部分來一起來共同努力。但建軍備戰的工作是持續性的，不可能因為某項武器的延宕，就說建軍備戰的工作不需要進行持續。所以任何的這個戰力的提升，它都是逐步逐步不斷的堆疊上來，透過這樣逐步不斷堆疊，來增強我國的軍事力量，來增加我們的嚇阻的能力。針對國防部公務車是否跟隨行政院進行節能調整，顧立雄表示，據行政院指導，國軍當然已經進行規劃，也會據以來執行。那至於戰備存量的部分，還是基於戰備的考量，會維持一定的這個戰備存量、合乎戰備存量的要求來進行。