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今年春雨不給力 雨量累積少

▲本周雖然有鋒面影響，但位置偏北、結構不完整，降雨主要集中在北部、東半部。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周迎最強鋒面 嚴防劇烈天氣

▲下周二開始，受到最強春雨鋒面影響，台灣各地的降雨訊號都變得明顯，「台南以北」都有機會出現局部雷雨。（圖／賈新興提供）

下周二起雨區擴大 清明連假濕答答

近期台灣春季雖受鋒面與東北季風影響，但水氣偏少、雨勢有限，不過下周情勢將轉變，氣象專家林得恩表示，下周二（3月31日）有結構完整且南壓的「最強春雨鋒面」報到，恐伴隨強風、雷電等劇烈天氣，中央氣象署也提醒，延續到清明連假（4月3日至4月6日）水氣都偏多，降雨機率提高。林得恩透過臉書「林老師氣象站」指出，今年為止，台灣春季雖然有受鋒面、東北季風、華南雲雨帶東移等影響，但環境水氣並不充沛，加上鋒面位置偏北，導致雨量侷限在北部、東北部、東半部，且降雨強度不強、時間不長，不過這種情境，下周將要被打破。林得恩說明，下周二預計有新的一道春雨鋒面南下、隨後東北季風增強影響台灣的天氣，這波鋒面，不但結構較之前的鋒面完整，位置也比較南壓，鋒面有機會移入到台灣北部陸地。在環境水氣含量較多，伴隨春雨鋒面上還有「強風」及「雷電」等劇烈天氣現象發生的可能，務必要加強留意追蹤、關注。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則分析，下周二午後將先受到東北風影響，桃園以北及宜蘭會有局部短暫雨，下周二晚間至下周四（4月2日），受到華南水氣移入的影響，降雨範圍、雨勢都會擴大，「台南以北」都有機會出現局部陣雨或雷雨，宜花東、高屏也有零星短暫降雨。中央氣象署提醒，較長期的預報顯示，清明連假期間，台灣整體水氣也是偏多的狀態，可能有鋒面、華南雲系的多重影響，預期和本周相比，會是降雨較多的時段，民眾務必多留意，適時調整外出行程。