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《坐吧！聊聊》卡司超狂 鄭進一、楊謹華現身節目

小禎41歲被叫姐 温嵐揭真實年紀反應超ㄎㄧㄤ

歌手温嵐唱紅〈屋頂〉、〈傻瓜〉等膾炙人口的歌曲，46歲的她依舊超凍齡，肌膚、身材都保養超好。近日她登上實境訪談節目《坐吧！聊聊》，怎料卻因年齡鬧出笑話，主持人小禎表示，起初一直被温嵐叫「姐」，但她實際年齡其實比温嵐小5歲，因此感到十分困惑，直到節目錄完、對方Google一下才恍然大悟，超ㄎㄧㄤ反應讓眾人笑翻。《坐吧！聊聊》第一季卡司找來巫啟賢、鄭進一、澎恰恰、楊謹華、戴愛玲、溫嵐、桑布伊，以及金曲天后艾怡良與名經紀人左光平等。昨（24）日主持人小禎、黃嘉千與黃鐙輝受訪時，暢聊節目花絮。黃嘉千表示，起初對温嵐的印象是比較冷酷、有距離感，但實際相處後才發現她超級有趣，也很熱情。小禎接著分享，温嵐一見到她就熱情喊「姐」，不過温嵐今年46歲，而小禎才41歲，因此讓她滿頭問號說：「不過我也是一個怕尷尬的人，就想說那就這樣吧。」▲小禎（如圖）被温嵐喊「姐」讓她滿頭問號，但因為怕尷尬，想說「那就這樣吧」。（圖／三立電視提供）小禎笑說到了節目尾聲，她曾故意提到真實年齡，強調自己41歲，沒想到温嵐依舊沒發現，持續叫她「姐！姐！」並熱情拿起手機要加LINE，讓小禎開玩笑說：「還來！」之後兩人約吃飯温嵐才發現原來自己才是姐姐，超ㄎㄧㄤ反應讓黃嘉千猛虧：「她耳朵當時不知道為何一直關住。」節目主打「不宣傳、不設腳本」，邀請大咖來賓坐下來說真話，分享鏡頭前少見的人生故事。節目以「慢下來、坐下來」為核心，結合音樂、電影與人生元素，打造如「微型人生劇場」的沉浸式訪談，不刻意製造爆點或催淚，而是保留沉默、停頓與真實情緒，呈現藝人最自然的一面。