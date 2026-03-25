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原料供應恐短缺 石崇良：已請優先供應醫療業者

近日中東戰爭影響，日常生活也受到波及，以醫材而言，包括醫用手套等供應都可能受到衝擊。而衛福部長石崇良說，近期已經盤點相關醫材，同時與經濟部產發署密切聯繫，主要塑膠原料供應會優先提供給醫材相關業者，確保不中斷。對於中東戰爭可能影響醫材供應。石崇良今（25）日出席立法院衛環委員會審查「兒童及少年福利與權益保障法第三十一條條文修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時，被問到醫材狀況，他表示，近期已經針對藥品包材、含塑膠原料的醫材等2類進行盤點。石崇良說，對於原料供應短缺問題，行政院也有物價平穩會報；另外與經濟部產發署密切聯繫，請主要塑膠原料的供應優先提供給醫材或醫療相關業者，確保不會中斷。石崇良提到，盤點後國內都有相關證照，包括藥證及醫材證等，也希望可以原料可以穩定供應，確保醫材、藥品不斷貨。至於價格部分，石崇良說，因應原物料上漲，價格也需要有所因應「不能讓廠商賠本」。因此去年行政院在韌性條例的特別預算，有撥200億到健保，本來是因應貿易關稅調整後可能的影響，而這筆錢目前沒有動用。石崇良說明，若原物料價格受到衝擊，需要調整的藥價或醫材價格，可能就會使用相關預算及時因應。他說，缺藥通報平台也持續運作，若原物料供應無虞，國內業者可製造的基本上不至於有斷貨影響。