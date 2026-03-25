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▲49歲的蕭淑慎在2017年嫁給小她15歲的圈外人梁軒安（左）。（圖／梁軒安臉書）

▲蕭淑慎在節目上表示男人外遇、偷吃對她而言根本不是什麼大事。（圖／薔栗膠YouTube）

女星蕭淑慎的老公梁軒安因性侵旗下女藝人兼特助一案，在本月18日被士林地院以妨害性自主罪名判刑4年10月，但梁軒安強調自己是清白的，會繼續上訴，更稱他與女藝人發生關係當下在交往中，屬於合意，還表示這一切蕭淑慎都知情。而蕭淑慎今年1月則在節目上提到，自己不介意男人外遇，開放讓老公花錢解決生理需求，夫妻關係及案件真相持續引發爭議。據《鏡週刊》報導，受害者R小姐出面受訪，揭露更多案件細節；她表示梁軒安在法庭稱兩人發生關係時還是情侶，蕭淑慎也都知情，但R小姐否認，強調不是事實，他們根本沒有交往。檢察官因此詢問要不要乾脆傳喚蕭淑慎當證人，但梁軒安又不願意，最終法官根據對話紀錄和R小姐身上的傷勢，判決梁軒安妨害性自主罪名成立，但他依舊堅持自己沒錯，會繼續上訴。而梁軒安多次捲入性醜聞，蕭淑慎也未與其分手，今年1月更在梁軒安的陪同下登上薔薔的Podcast節目。在節目上蕭淑慎直言：「」，薔薔當下反問難道兩人是開放式關係？蕭淑慎又否認，強調自己還是觀念保守的女生，婚後不會去外面亂來，但對於老公，她則沒什麼要求。蕭淑慎更表示，假設老公在外面跟別的女生有親密互動，還是可以回家睡覺，頂多希望他睡遠一點，不要抱自己，「」蕭淑慎更直白地說，若老公有生理需求，花錢去解決也可以，但她同時也警告梁軒安，「千萬不要被拍到，不然很丟臉。」由此可見蕭淑慎對老公性醜聞的態度並沒有強烈反彈，似乎也沒想離婚。不過R小姐爆料，，這讓R小姐相當傻眼，立刻拒絕他，同時還反嗆梁軒安是在詛咒自己的老婆，這也讓外界更加不懂梁軒安和蕭淑慎的婚姻到底是如何維繫的。目前相關事件，我的立場很單純，不希望再浪費司法資源與媒體資源，一切尊重法律程序處理。有幾點事實，仍需做出基本說明。第一，關於外界流傳之部分說法，並非出自檢察官或正式法律程序內容，與實際情況有所出入。現階段我已委由律師全權處理，因此不適合對外過多發言，也未曾有任何刻意對外嗆聲之行為。因為我的第一審律師基本上不讓我說話。第二，關於相關人員背景，外界有部分誤解。蔡小姐並非藝人或歌手，僅為一般表演工作者，亦非隸屬任何特定體系。當初基於其個人狀況與家庭因素，出於善意提供工作機會，協助其擔任特助或行政職務。第三，關於所謂證人部分，郭先生過去已與我有法律糾紛，且其所提出之相關案件（包含背信、詐欺）皆已不起訴確定，依法不得再上訴。基於其與我存在既有爭議，其證詞之中立性與可信度，理應由司法機關審慎判斷。第四，另有相關證人二張小姐／是由蔡小姐介紹，當初係因求職需求進入公司擔任行政助理，並非外界所傳之其他關係，且整套懷疑就是設局。第五，我與蔡小姐之認識，係經由過去合作之下包商 之一 頂尖傳媒媒體公關陳昱成介紹，屬正常工作往來背景，證詞有偏妥很正常。第六，關於曾小姐過去提出之妨害性自主、詐欺及背信等指控，均已經檢察機關認定不起訴，為確定結果。相關內容卻仍被曾小姐截圖蔡小姐案件照片或片面引用於社群，造成外界誤解，實屬遺憾。第七，我個人僅是一位創業者，並無任何政黨背景。過去參與相關活動，純屬基於朋友馮啟彥醫師情誼與個人恩義協助，並非政治立場。第八，關於目前爭議，我方仍保留相關證據未公開，一切將依法律程序處理，不再對外延伸爭論。第九，此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。最後，也希望相關當事人能理性面對現況，專注於自身生活與工作。涉及金錢往來之部分，亦應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。本案後續，將全權交由律師依法處理。