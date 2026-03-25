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中東局勢持續動盪影響石化供應，台塑集團在台塑化、台塑發不可抗力通知後（Force Majeure），台化昨（24）日也發不可抗力通知，4月可能無法履行供應合約。台化今指出，將在4月起跟客戶重新談合約，希望在客戶可以接受的狀況，公司也可履約下重新簽約。根據台化出具的公告，由於主要原料供應商台塑石化將下調裂解汽油、輕油等供應量，加上外購輕油來源不穩，將衝擊芳香烴產品供應能力，預估台化產量受影響幅度將超過50%，並自4月起恐無法依原訂合約正常履約。在此情況下，台化坦言，外部因素對供應能力造成的衝擊，已超出公司可控制範圍，因此依據合約中的不可抗力條款，正式通知客戶自2026年4月起將無法履行供應合約。後續在有限供應能力範圍內，台化將與客戶協商調整供應量與交期，盡可能降低衝擊。一旦原料供應恢復正常，公司將立即通知客戶，並恢復原有合作模式。台化總經理呂文進表示，4月供應會先減量，5月減量會擴大，本次採先預警方式，盡量不影響國內客戶。訂單順序會先考量內銷跟合約，後續再考慮海外、現貨客戶。台化將4、5月的兩個月的供貨狀況一起與廠商討論，希望可以找出客戶可以接受，台化也可以履約新合作方式，將在4月1日啟動。台化今股價開高走低，最高達到44.25元，但下探低至42.8元。