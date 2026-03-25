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副總統蕭美琴今（25）日上午（美東時間24日午間）以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）年度研討會發表談話時表示，台灣長期處於中國在海空域、資安與資訊戰，甚至經濟脅迫等各方面的壓力下，政府正採取果斷行動，除持續支持國防預算成長，也與民間產業創新合作，建構國防產業生態系，並推動「AI新十大建設」，期盼與理念相近夥伴攜手推進全球AI基礎建設，在全球創新生態系中，並肩守護科技發展的優勢，確保世界的繁榮與自由。蕭美琴錄影時以台灣的「安全現況」、「從展示到部署」、「打造創新的實體支柱」及「值得信賴的夥伴關係」等四個面向，闡述台灣如何在全球和平、科技領導力及民主韌性等領域付諸行動。蕭美琴以英文致詞說，誠摯感謝海柏格（Jacob Helberg）次卿及國會山莊與矽谷論壇籌備團隊，再次邀請台灣參與這場至關重要的對話，在瞬息萬變的全球局勢中，大家齊聚於此，旨在弭平「科技創新」與「維繫創新政策」之間的鴻溝，過去兩年，他曾在此論壇多次闡述台灣在全球和平、科技領導力及民主韌性等領域的重要性。首先，談及安全環境，蕭美琴說，台灣長期處於中國各方面的壓力下，無論在海空域、資安與資訊戰，甚至經濟脅迫，這並非虛構的威脅，而是大家每日面對的現實，因此，台灣正採取果斷行動。她說，台灣國防支出持續成長，並策略性聚焦於不對稱系統、自主平台、後勤支援及韌性建構，在賴總統提出的「全社會防衛韌性」架構下，正加速部隊訓練與民防準備；此倡議將能源、資通訊韌性視為國家生存的支柱，而不僅是基礎設施；此外，深知結合民間創新力量與國防自主生產，不再只是遠大的願景，而是實務運作的必然需求。蕭美琴提到，看到各項深化台美合作的新倡議接連提出，深感振奮，例如，美國《國防授權法》（NDAA）新增條款，支持雙方共同開發無人機（UAS）與反制無人機（Counter-UAS）系統的能力，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」。為台灣開啟一條超越商業交易的路徑，使我國的產業體系能與分散式且具韌性的生產鏈接軌。蕭美琴說，儘管台灣在太空領域是後起之秀，但絕不缺席，憑藉在精密製造、光子、電子及系統整合領域的專長，台灣企業已蓄勢待發，將成為驅動次世代太空科技發展的動力，太空及無人技術不只是單一領域，更是整合感測、運算與快速決策架構的關鍵支柱。蕭美琴提到，若無基礎設施及健全政策的引導，創新便難以發揮規模效應，因此，政府正積極投入各類測試設施與銜接機制的建置，致力將研發成果轉化為實務應用；同時，亦致力使安全標準與美國的要求接軌。蕭美琴說，今年1月，台灣工業技術研究院與美國國際無人系統協會（AUVSI）建立合作關係，成為首個獲得授權可依據「綠色無人機」（Green UAS）計畫認證無人機的非美國機構，此外，政府正導入並擴大「網路安全成熟度模型認證」（CMMC）流程，協助國防產業廠商符合最高資安標準。同時，民間企業也率先制定全球半導體製造設備資安標準（SEMI E187），以確保全球科技製造供應鏈的完整性。蕭美琴提到，在更宏觀積極的戰略層面上，台灣政府已啟動「AI新十大建設」，其中的AI機器人技術，將確保AI不只侷限於數據中心，更能轉化為可部署的實體系統，這些努力將使臺灣與美國產業無縫對接，滿足全球對安全零組件與系統日益增長的大規模需求。蕭美琴也說，台灣已承諾民間企業將自主赴美投資2,500億美元，以及由政府提供信用保證，以擴大美國境內的先進半導體與AI製造規模，舉凡美國AI硬體架構的任一環節，台灣都貢獻良多，「我們不僅是不可或缺的成員，更是值得信賴的夥伴。為此，我們期待參與美國領導的『矽盛世』（Pax Silica）宣言，並與理念相近的夥伴攜手推進全球AI基礎建設」。「我們正處於歷史的關鍵轉捩點！」蕭美琴說，今年，在美國慶祝獨立250週年之際，台灣也迎來總統直選30週年，儘管台美的民主發展歷程各異，但精神始終一致，自由不僅是崇高的價值，更是一種生活方式，它是思想自由交流、科技變革，以及引領未來之無畏創業精神的基石。蕭美琴強調，在全球創新生態系中，台灣與美國並非競爭對手，而是不可或缺、互補的夥伴，「讓我們並肩守護科技發展的優勢，推動下一波創新浪潮，確保世界的繁榮與自由」。