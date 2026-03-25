1978年出生的「台灣第一名媛」孫芸芸，即便已經47歲、升格當阿嬤，依舊把狀態活得像27歲！她近期曾在IG曬出一組「貼臉等級」的超近距離自拍，鏡頭零保留放大檢視下，臉蛋卻細緻乾淨、全臉幾乎零皺紋，引發網友熱議直呼不科學。究竟她的凍齡秘訣是什麼？除了日常保養與運動，營養師孫語霙也特別點名了5款必吃的抗老食物，教你從體內吃出年輕。
敏弱肌保養哲學：重視穩定與修護
孫芸芸曾在受訪時透露，自己的膚質偏乾且容易敏感。因此，她在保養上不追求短期的急救效果，而是特別重視「穩定與修護」，挑選敏弱肌也能安心使用的成分（如維他命B5、神經醯胺、積雪草等），並避開酒精與香料。把保濕與保養變成生活節奏的一部分，正是她維持肌膚透亮、越放大越耐看的關鍵。
拒絕挨餓！靠「模範生飲食」與重訓撐出好氣色
除了外在保養，孫芸芸的體態管理也經歷過觀念轉換。她坦言，年輕時為了維持43公斤，曾每天只喝3杯黑咖啡，甚至餓到差點暈倒。後來她意識到吃太少會導致基礎代謝下降，才轉為健康均衡的飲食模式。
她的日常飲食原則非常清晰：
抗老不只靠保養！營養師孫語霙點名5種「越吃越年輕」食物
臉色暗沉、細紋明顯，往往不只是保養品的問題，飲食更是影響老化速度的重要關鍵。營養師孫語霙提醒，透過日常飲食減少體內氧化與發炎，才是真正的抗老根本。她特別推薦以下5種神級抗老食物：
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孫芸芸曾在受訪時透露，自己的膚質偏乾且容易敏感。因此，她在保養上不追求短期的急救效果，而是特別重視「穩定與修護」，挑選敏弱肌也能安心使用的成分（如維他命B5、神經醯胺、積雪草等），並避開酒精與香料。把保濕與保養變成生活節奏的一部分，正是她維持肌膚透亮、越放大越耐看的關鍵。
拒絕挨餓！靠「模範生飲食」與重訓撐出好氣色
除了外在保養，孫芸芸的體態管理也經歷過觀念轉換。她坦言，年輕時為了維持43公斤，曾每天只喝3杯黑咖啡，甚至餓到差點暈倒。後來她意識到吃太少會導致基礎代謝下降，才轉為健康均衡的飲食模式。
她的日常飲食原則非常清晰：
- 選用好油與原型食物： 以優質橄欖油為主，多吃酪梨、藜麥、水煮蛋、小番茄與堅果。
- 白肉取代紅肉： 用海鮮及黃豆代替紅肉，避免攝取過多飽和脂肪酸。
- 維持高活動量： 閒不住的個性讓她無形中消耗許多熱量，並維持每週1至2次的TRX訓練與重訓，促進血液循環，讓氣色更紅潤。
- 醫師小叮嚀： 減重名醫蕭敦仁稱讚孫芸芸的飲食習慣堪稱「模範生」。不過也提醒民眾，TRX等運動需要一定的肌肉力量支撐，若本身肌力不足應循序漸進，避免直接挑戰高難度動作而導致拉傷。
臉色暗沉、細紋明顯，往往不只是保養品的問題，飲食更是影響老化速度的重要關鍵。營養師孫語霙提醒，透過日常飲食減少體內氧化與發炎，才是真正的抗老根本。她特別推薦以下5種神級抗老食物：
- 藍莓： 屬於深紫色蔬果，富含花青素，有助於對抗自由基、減少膠原蛋白流失，直接吃或搭配優格都非常適合。
- 杏仁果： 富含脂溶性抗氧化營養素「維生素 E」，能幫助維持皮膚屏障穩定。但堅果熱量較高，建議每天吃一小把即可，切勿過量。
- 無糖綠茶： 綠茶中的兒茶素屬於多酚類，能清除體內自由基並維持代謝健康。記得一定要選擇無糖，若加糖或配料，抗老效果會大打折扣。
- 初榨橄欖油： 地中海飲食的靈魂！富含多酚與單元不飽和脂肪酸。建議用來低溫拌菜或淋在熟食上增添風味，避免高溫快炒破壞營養。
- 鮭魚： 鮭魚粉嫩的顏色來自於豐富的「蝦紅素」，其抗氧化能力是維生素C的6000倍！加上內含Omega-3脂肪酸，對於預防紫外線造成的皺紋與斑點極有幫助。