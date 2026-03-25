蘋果正式釋出最新版本的iOS 26.4更新，除了例行性的錯誤修正與安全性更新外，這次也替iPhone帶來多項實用新功能。像是電話加入「線上等候助理」，Apple Music新增演唱會探索與離線音樂辨識，加入8個新表情符號，同時快速打字時也能提高鍵盤精準度，如果之前覺得iPhone輸入很容易打錯字，或許新版本會有改善。
蘋果官方更新頁面顯示，iOS 26.4已正式上線，公告指出，這次更新修補多個漏洞，包括惡意網頁內容可能繞過部分安全機制、特定App可能存取敏感資料，以及在裝置鎖定狀態下可能洩露部分資訊等問題。對一般用戶來說，若手上的iPhone已收到推播，建議盡快升級。
電話新增線上等候助理
依更新畫面內容，iOS 26.4在「電話」加入「線上等候助理」功能，當用戶撥打客服電話、進入等待隊列時，系統會替你保留排隊位置，等到真人客服可以接聽時再通知你回到通話。對常打銀行、電信或客服專線的人來說，這項功能可望減少長時間把手機貼在耳邊苦等的困擾。
Apple Music找演唱會、離線辨識歌曲
Apple Music也是這次更新重點之一，根據更新項目，新增的「演唱會」功能可協助使用者探索資料庫中藝人在附近的演出，並依據平常聆聽內容推薦新藝人；控制中心中的離線「音樂辨識」功能，則可在沒有網路的情況下先辨識歌曲，待裝置重新連網後再自動傳送結果。
此外，Apple也替Apple Music加入「環境音樂」小工具，可將精選播放列表直接放上主畫面，主打「一夜好眠」、「慵懶放鬆」、「提升生產力」與「平衡身心」等情境；專輯與播放列表頁面也新增全螢幕背景，強化整體沉浸感。
鍵盤準確度也提升
這次iOS 26.4也納入多項日常更新，新增8個表情符號，包含虎鯨、長號、土石流、芭蕾舞者與扭曲表情等。除此之外，系統也改進快速打字時的鍵盤準確度，對經常用手機回訊息、趕稿或輸入大量文字的用戶來說，算是相對有感的小升級。
在其他功能方面，「無邊記」加入Apple Creator Studio，帶來進階影像製作與編輯工具；提醒事項則可從「快速工具列」或長按方式將項目標記為緊急，並可在「智慧型列表」中過濾緊急提醒事項；「購買項目共享」也讓「家人共享」群組中的成人成員，購物時可使用自己的付款方式，不再完全依賴家庭組織者。
輔助使用同步升級
iOS 26.4同步強化輔助使用體驗，包括「減少明亮效果」可降低按鈕等點按元件的亮光閃爍；觀看媒體時，也能從字幕圖像取得字幕設定，讓使用者更容易找到、自訂與預覽字幕；而「減少動態效果」則可更可靠地減少Liquid Glass動畫，對螢幕動畫較敏感的使用者更友善。
資料來源：蘋果
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電話新增線上等候助理
依更新畫面內容，iOS 26.4在「電話」加入「線上等候助理」功能，當用戶撥打客服電話、進入等待隊列時，系統會替你保留排隊位置，等到真人客服可以接聽時再通知你回到通話。對常打銀行、電信或客服專線的人來說，這項功能可望減少長時間把手機貼在耳邊苦等的困擾。
Apple Music找演唱會、離線辨識歌曲
Apple Music也是這次更新重點之一，根據更新項目，新增的「演唱會」功能可協助使用者探索資料庫中藝人在附近的演出，並依據平常聆聽內容推薦新藝人；控制中心中的離線「音樂辨識」功能，則可在沒有網路的情況下先辨識歌曲，待裝置重新連網後再自動傳送結果。
此外，Apple也替Apple Music加入「環境音樂」小工具，可將精選播放列表直接放上主畫面，主打「一夜好眠」、「慵懶放鬆」、「提升生產力」與「平衡身心」等情境；專輯與播放列表頁面也新增全螢幕背景，強化整體沉浸感。
鍵盤準確度也提升
這次iOS 26.4也納入多項日常更新，新增8個表情符號，包含虎鯨、長號、土石流、芭蕾舞者與扭曲表情等。除此之外，系統也改進快速打字時的鍵盤準確度，對經常用手機回訊息、趕稿或輸入大量文字的用戶來說，算是相對有感的小升級。
在其他功能方面，「無邊記」加入Apple Creator Studio，帶來進階影像製作與編輯工具；提醒事項則可從「快速工具列」或長按方式將項目標記為緊急，並可在「智慧型列表」中過濾緊急提醒事項；「購買項目共享」也讓「家人共享」群組中的成人成員，購物時可使用自己的付款方式，不再完全依賴家庭組織者。
輔助使用同步升級
iOS 26.4同步強化輔助使用體驗，包括「減少明亮效果」可降低按鈕等點按元件的亮光閃爍；觀看媒體時，也能從字幕圖像取得字幕設定，讓使用者更容易找到、自訂與預覽字幕；而「減少動態效果」則可更可靠地減少Liquid Glass動畫，對螢幕動畫較敏感的使用者更友善。
資料來源：蘋果