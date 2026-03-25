藝人白冰冰送走女兒白曉燕28年，今年清明節前提早掃墓，今（25）日一早透過社群臉書分享心得，為4名至親張羅後事頗有感觸，「唯一的女兒、視我為榮耀的爸爸、不喜歡我的媽媽、以及相互扶持數十年的大哥⋯⋯從痛不欲生、到漸漸淡定，這路程也走了28年了」，白冰冰感嘆人並非什麼都能掌控，財富與運勢皆有起伏，人生滿滿不可預測，因此隨時對天地萬物抱持敬仰態度。
白冰冰淚別白曉燕28年！清明掃墓感嘆人生
白冰冰於臉書上寫道，「今天準備提早去清明掃墓，我的人生最親的人，離開了好多位，唯一的女兒、視我為榮耀的爸爸、不喜歡我的媽媽、以及相互扶持數十年的大哥！」在這段漫長的歲月中學習祭拜禮儀，心態產生巨大轉變。
白冰冰從年輕就汲汲於工作，從過往不重視宗教禮儀，如今能張羅完好4位親人後事，「從痛不欲生、到漸漸淡定，這路程也走了28年了，從十分鐵齒的我、到如今謙卑的低頭，是我的體悟。」認為當人懂得感恩根源，心自然平靜。
白冰冰感嘆，「人不是什麼都能掌控。財富會變，運勢會起伏，人生也充滿不可預測。所以必須懂得敬天地、敬祖、敬因果。忘了祖先，人容易狂；人一狂，福就容易散。愈有福的人，愈不敢忘本。」一席肺腑之言，看得令人心疼。
🔺資料來源－
白冰冰臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
白冰冰於臉書上寫道，「今天準備提早去清明掃墓，我的人生最親的人，離開了好多位，唯一的女兒、視我為榮耀的爸爸、不喜歡我的媽媽、以及相互扶持數十年的大哥！」在這段漫長的歲月中學習祭拜禮儀，心態產生巨大轉變。
白冰冰從年輕就汲汲於工作，從過往不重視宗教禮儀，如今能張羅完好4位親人後事，「從痛不欲生、到漸漸淡定，這路程也走了28年了，從十分鐵齒的我、到如今謙卑的低頭，是我的體悟。」認為當人懂得感恩根源，心自然平靜。
🔺資料來源－
白冰冰臉書