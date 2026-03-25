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全聯萵苣特價寫「李聖傑」！真正用意曝光：跟上時事

標價牌上甚至用斗大的紅色字體標示新價格，但有趣的是，上頭除了價格以外還特別寫下「你算一下」、「李聖傑」

▲全聯萵苣正在特價，但標價牌上卻寫著「你算一下」和「李聖傑」，讓消費者看得霧煞煞。（圖／大全聯好物分享社臉書）

提到該標語其實是利用台語諧音所設計的，而「你算一下」的台語發音與歌手「李聖傑」十分相似

▲「你算一下」的台語發音因與歌手「李聖傑」十分相似，在網路上被許多人大玩諧音梗。（圖／錞藝音樂提供）

不只李聖傑！這些名人也被玩諧音梗

連鎖超市「全聯福利中心」在全台分店數多，且常推出各種優惠價格，廣受眾多婆發喜愛。，大讚太有才，跟得上近期網路大玩名人諧音梗時事，也讓台灣人熱衷諧音梗的文化再次引發熱議。近日有網友在臉書社團「大全聯好物分享社」發文，表示最近在全聯福利中心發現結球萵苣正在特價，原價一顆38元、重量約350公克，特價只要28元，，讓他瞬間看傻詢問「看不懂，這跟李聖傑有什麼關聯？」照片曝光後，瞬間引來內行解答用途，，「哩ㄙㄣˋ幾壘，就是李聖傑，就是上面寫的你算一下」、「這家小編有跟上時事」、「台語梗『你算一下』」。而其用途不只使得廣告標牌變得更趣味，讓消費者願意停下腳步，也能達到提醒作用。除了李聖傑以外，不少公眾人物名字也被台灣人大玩諧音梗，都是。有趣的是，不只全聯有諧音梗出現，過去還有民眾直擊，，讓網友笑說「要台灣人放棄諧音梗已經Taiwan了」。