連鎖超市「全聯福利中心」在全台分店數多，且常推出各種優惠價格，廣受眾多婆發喜愛。但近期有民眾發現，全聯結球萵苣特價中，標價牌上卻寫著「你算一下」、「李聖傑」等字句，讓他十分不理解，引來內行人瞬間看出是「台語諧音梗」，解釋「你算一下」的台語發音與歌手「李聖傑」相似，大讚太有才，跟得上近期網路大玩名人諧音梗時事，也讓台灣人熱衷諧音梗的文化再次引發熱議。
全聯萵苣特價寫「李聖傑」！真正用意曝光：跟上時事
近日有網友在臉書社團「大全聯好物分享社」發文，表示最近在全聯福利中心發現結球萵苣正在特價，原價一顆38元、重量約350公克，特價只要28元，標價牌上甚至用斗大的紅色字體標示新價格，但有趣的是，上頭除了價格以外還特別寫下「你算一下」、「李聖傑」，讓他瞬間看傻詢問「看不懂，這跟李聖傑有什麼關聯？」
照片曝光後，瞬間引來內行解答用途，提到該標語其實是利用台語諧音所設計的，而「你算一下」的台語發音與歌手「李聖傑」十分相似，「哩ㄙㄣˋ幾壘，就是李聖傑，就是上面寫的你算一下」、「這家小編有跟上時事」、「台語梗『你算一下』」。而其用途不只使得廣告標牌變得更趣味，讓消費者願意停下腳步，也能達到提醒作用。
不只李聖傑！這些名人也被玩諧音梗
除了李聖傑以外，不少公眾人物名字也被台灣人大玩諧音梗，包括「修杰楷：稍微坐一下」、「郭采潔：韭菜一個」「陶晶瑩：頭真圓」、「林俊傑：喝水一下」、「胡宇崴：廢話」等都是。
有趣的是，不只全聯有諧音梗出現，過去還有民眾直擊，發現藍色塑膠桶上以黃色字跡寫著「÷乙」，讓外界不懂真實用意，直到後來才驚覺是「廚餘」的諧音，讓網友笑說「要台灣人放棄諧音梗已經Taiwan了」。
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近日有網友在臉書社團「大全聯好物分享社」發文，表示最近在全聯福利中心發現結球萵苣正在特價，原價一顆38元、重量約350公克，特價只要28元，標價牌上甚至用斗大的紅色字體標示新價格，但有趣的是，上頭除了價格以外還特別寫下「你算一下」、「李聖傑」，讓他瞬間看傻詢問「看不懂，這跟李聖傑有什麼關聯？」
除了李聖傑以外，不少公眾人物名字也被台灣人大玩諧音梗，包括「修杰楷：稍微坐一下」、「郭采潔：韭菜一個」「陶晶瑩：頭真圓」、「林俊傑：喝水一下」、「胡宇崴：廢話」等都是。
有趣的是，不只全聯有諧音梗出現，過去還有民眾直擊，發現藍色塑膠桶上以黃色字跡寫著「÷乙」，讓外界不懂真實用意，直到後來才驚覺是「廚餘」的諧音，讓網友笑說「要台灣人放棄諧音梗已經Taiwan了」。