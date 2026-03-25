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立院外交及國防委員會今（25）日聯席審查軍購特別條例，包括政院版本1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、藍營「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」、民眾黨團版本的全名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等三個版本審查。綠委與國防部認為國民黨版本名稱侷限於「對美軍事採購」，國民黨立委徐巧芯則反問，除了對美採購外，還有向那個國家軍購？她也有參與機密專報會議。對此，國防部長顧立雄則怒斥徐巧芯連說3次，「如果妳有參與，那你明知故問」。對於法案名稱，顧立雄說，國民黨團版本一開始就限定對美軍事採購，但特別條例不只限於對美軍事採購，這對後續條文會受到拘束。民眾黨團的防衛國家安全與行政院強化防衛韌性，國防部會認為防衛國家安全範圍比較廣泛一點，盼能以行政院版為名稱。民眾黨立委王安祥則建議，採用民眾黨團的保衛國家安全的名稱。民進黨立委王定宇則說，民眾黨團跟行政院版名稱差異不大，可以求取共識。國民黨團名稱不是不好，可是限縮採購對象只有美國，未來這8年預算編列只有對美軍事採購，其他國家可能性可能就會被限縮。國民黨立委馬文君則以F-16V特別條例說，特別條例必須要有急迫性，但這個條例把期程拉很長，又編了很多預算，會讓錢不到位。這次要編列預算，很重要的就是對美軍購，至於委製、商購比例都很小，這些可以放到公務預算。徐巧芯則質疑，行政院版本裡有哪一條是要對美國以外國家採購的？顧立雄回應徐巧芯質疑表示，「徐巧芯問的問題我沒有辦法在這裡回答，我已經在機密專報裡做過回答」，「我們在機密的審查報告裡面已經做過完整的說明，如果說當時沒有參與的？」徐巧芯則回說，「我有參與」。此時顧立雄不滿說，「那你有參與，你就應該知道，那你明知故問，你明知故問，我可以明確的講你明知故問。」王定宇表示，「有參與機密專報的人，如果從頭坐到尾就知道，這一個所謂對外採購當然不會只有一個、兩個、三個、四個國家，我不能對外講幾個，因為那涉及機密」。他提出建議，是否將名稱把民眾黨、行政院名稱融合一下，強化防衛韌性及強化不對稱戰力，後面用民眾黨的來做共識。不過，國民黨仍堅持黨團版本法案名稱。徐巧芯回應說，對美軍事採購當然包括非紅供應鏈。今天是公開審查，如果問的問題這個不能講、那個不能講，民眾有很大的疑慮。對美國的採購，如果美國已經有確定要賣的，國民黨團都支持。國民黨當然堅持他們的名稱，呼籲民眾黨團能支持國民黨團的名稱。