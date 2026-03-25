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馬英九基金會近期爆前幕僚金溥聰回鍋，並大動作趕走前執行長蕭旭岑、王光慈，2人爆出疑似財政紀律有問題，蕭旭岑今（25）日回應表示：「基金會事務都有向馬前總統報告和請示，但他忘記了很多事」，引外界揣測馬英九疑似出現失智症狀。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，縱使馬英九真的失智，此案背後還是涉及各方金權鬥爭，不會單純只是健康因素這麼簡單。其實多數旁觀者最關注的，還是蕭旭岑這些年來替馬英九做了多少見不得光的事情？如果真的進入法律訴訟，恐怕會爆出不少黑料。同時，資深媒體人黃揚明也表示，這事恐難善了。蕭旭岑今半夜發長文先向馬家人道歉，隨後爆出「馬英九全然知情，但他真的忘記了」。沈榮欽對此評論指出，在金溥聰承認出手後，蕭旭岑終於正式反擊，標示著未來將會有更多兩岸內幕抖出。爆米花、可樂準備好，正戲就要開場了。沈榮欽認為，「違反財政紀律」這種事要鬧上法院，就不會只是蕭旭岑「薪水過高」，而是馬辦自認手上有對方背信或掏空的證據，但是「利用馬辦名義在中國做一些事」就有所蹊蹺，因為這種事情一旦鬧上法院，就會抖出更多馬辦的兩岸秘辛，對馬英九不見得有利。沈榮欽指出，這也是為何有人猜測是蕭旭岑得罪對岸高官，搜集資料拿給馬英九交辦的原因。以蕭旭岑和馬英九的關係，如果只是台商告狀，很難鬧出這麼大的風波。而馬英九的代理人，最重要的就是取得中共官員的信任，一旦失去信任，等於讓馬英九自斷和對岸的溝通機制，這才能解釋馬英九為何要高舉小刀開鍘。但是也可看出，對岸對於國民黨人的影響力有多巨大。沈榮欽說，蕭旭岑的反擊反覆提及「馬英九忘了」，讓不少人猜測馬英九是否已經失智。但是失智是長期的過程，不會突然爆發，所以縱使馬英九真的失智，本案背後還是涉及各方金權鬥爭，不會單純只是健康因素這麼簡單。比較值得注意的是，是蕭旭岑指出目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命，背後隱隱有法律戰的意圖，讓人想起馬王政爭中，王金平在法院讓馬英九鬥爭一敗塗地的往事，蕭旭岑對此全程參與，不能排除這種可能。沈榮欽也提到，其實多數旁觀者最關注的，還是蕭旭岑這些年來替馬英九做了多少見不得光的事情，如果真的進入法律訴訟，恐怕會爆出不少黑料，卻讓外人得以一窺馬辦與對岸交流的秘辛，揭櫫台灣前總統如何受制於對岸的某些細節。