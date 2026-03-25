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資安署提醒三大類資安風險：

惡意指令可能出現在外部網頁 ：AI代理在瀏覽外部網頁或讀取真實世界的社群留言時，若內容中暗藏攻擊者預埋的惡意指令， AI代理有可能執行刪除檔案、竄改系統設定等危險操作。

：AI代理在瀏覽外部網頁或讀取真實世界的社群留言時，若內容中暗藏攻擊者預埋的惡意指令， AI代理有可能執行刪除檔案、竄改系統設定等危險操作。 第三方技能包暗藏惡意程式 ： AI代理可以安裝名為「技能（Skill）」的擴充來執行訂票、製作影片等複雜任務。網路上已有開放平台供使用者分享自製的擴充包，攻擊者可將惡意行為指令寫入其中並偽裝成正常的Skill上架，一旦安裝即可能被植入後門或惡意程式。

： AI代理可以安裝名為「技能（Skill）」的擴充來執行訂票、製作影片等複雜任務。網路上已有開放平台供使用者分享自製的擴充包，攻擊者可將惡意行為指令寫入其中並偽裝成正常的Skill上架，一旦安裝即可能被植入後門或惡意程式。 長時間運作導致安全守則遺失： AI 代理能處理的資訊量有限，長時間運作後會自動壓縮早期內容以騰出空間。在此過程中，原本設定好的安全規則與權限設置可能被刪減，導致AI代理逐漸「忘記」哪些事不該做，產生失控行為。

導入AI代理工具 資安署提醒：落實5項實務措施

▲資安署提醒導入OpenClaw應落實五項資安防護。（圖／數位發展部資安署提供）

落實環境隔離：

避免將AI代理安裝於存放機密資料或日常作業的環境。應將其部署於全新、已格式化的獨立電腦，或是專屬的虛擬機（Virtual Machine）或容器（Container）中，以此進行有效的風險管控。 外部帳號權限最小化：

為AI代理註冊專屬的獨立帳號（包含專用電子郵件及社群平台帳號），避免將個人日常使用的帳號與密碼直接提供給AI代理。若AI代理必須登入外部服務，建議設定具有時效性的臨時授權憑證，時間一到權限即自動失效，避免日後因疏於管理而導致帳號遭竊。 設置人類審核機制：

針對高風險操作（如存取憑證、發送郵件或執行系統指令），應於系統設定中強制啟用人工審核，要求每次執行前必須經由人員手動確認方可放行。 親自審查Skill擴充套件：

在安裝任何第三方技能擴充套件前，應先對其內容說明與程式碼進行完整的安全掃描。若發現內容中有要求下載不明檔案、連線至不明網站等可疑行為，應立即停止安裝並向平台檢舉，同時企業用戶應於組織內部進行資安通報。 將安全守則寫入「長期記憶」：

定期審閱且備份AI的長期記憶檔。務必將重要的安全限制（例如：刪除郵件前必須經過人員同意）直接寫入「核心記憶檔案」（如：OpenClaw的MEMORY.md）中，確保每次運作時都會強制載入安全守則，避免因記憶壓縮而遺忘設定好的防護設定。

近期外界關注「龍蝦」（開源專案OpenClaw）等具備自主執行能力的AI代理工具，已被廣泛應用於日常自動化任務。數位發展部資安署提醒，這類工具有極高系統權限與24小時自主運作特性，若未妥善設定防護機制，容易成為駭客入侵破口，提醒要落實5項資安防護，包含落實環境隔離、把安全守則寫入長期記憶等。一旦個人主機與企業網路被入侵，可能導致使用者個資、機敏資訊如帳號密碼及金融資料等外洩，引發身分冒用與財產損失風險。資安署指出，AI代理的資安風險涉及架構層面的系統性風險，例如近期Oasis Security的研究人員揭露的ClawJacked漏洞（CVE-2026-25253），攻擊者僅需誘導使用者瀏覽惡意網頁，就能在不觸發瀏覽器安全警報的情況下，對AI代理的管理員權限進行暴力破解。