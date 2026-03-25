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失智症10大警訊：

1.記憶力減退到影響生活

2.計畫或解決事情有困難

3.無法勝任原本熟悉的事物

4.對時間地點感到混淆

5.有困難理解視覺影像和空間關係

6.言語表達或書寫有困難

7.不適當行為

8.判斷力變差或減弱

9.不參與社交活動

10.情緒與個性的改變

一代巨星布魯斯威利罹患失智症，也引起全世界對於這項疾病的關注；台灣部分，也有許多名人面臨失智症所苦，包括國際級導演侯孝賢、心臟外科權威醫師林芳郁等。對於失智症的前兆，台北市政府失智症服務網也提醒，有10大警訊是失智症常見早期徵兆，且即便症狀因人而異，但常是從「短期記憶力減退」、「忘東忘西」開始。台灣邁入超高齡社會，對於失智的預防、照護更是整體關注的。而在真正走向失智前，輕度認知障礙 (MCI) 是有機會逆轉的黃金期，目前醫藥界也已經研發出相關藥物，盼讓台灣的失智治療邁入新里程。不過，要如何及早發現徵兆。台北市政府失智症服務網官網說明，失智症的早期臨床症狀多因人而異，但常是由「短期記憶力減退」、「忘東忘西」開始，而有10大警訊是失智症常見早期徵兆。患者忘記頻率較高，且可能完全忘記該事件。失智症患者會無法計畫，做出錯誤或和以前不同的決斷。失智症患者會對完成每天的日常工作或生活有困難。患者可能忘記或弄錯事件發生的時間、地點，或是在熟悉的地方迷路。對空間影像判斷出現困難，例如，經過一面鏡子前，無法了解自己就是鏡子裡的那個人。無法了解複雜的字句，說話也變得簡短，可能會重複自己說過的話，或是很難找到正確的詞彙。失智症患者容易掉東西卻無法回頭去找，甚至懷疑是別人偷走了，就刻意把物品藏在不尋常的地方。失智症患者會出現判斷力或做決斷的能力減退。患者可能不再保有嗜好，退出原本喜愛的社交活動或運動， 變得不愛出門，不想與人交談。患者的情緒和個性常會改變。只要遇到無法處理的事務或弄錯事情，便會感到心煩意亂，甚至勃然大怒。