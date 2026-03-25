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伊朗戰爭讓全球原油、天然氣運輸大亂，也再次凸顯台灣能源自主性的重視。經濟部長龔明鑫今（25）日到立法院經濟委員會進行業務報告及核二、核三廠重啟報告。他提到，台灣燃氣發已近5成，調度很重要，依現有法令需有天然氣儲量11天，我們都有12天，並強調3、4、5月都已經完成調度，6月已經準備好一半。《石油管理法》、《天然氣事業法》與《能源管理法》均規定台灣能源儲量，其中針對天然氣， 2022年至2024年至少8天，2025年至2026年至少11天，2027年1月1日起至少14天。龔明鑫在業務報告時說，因應中東情勢，天然氣的部分基本上3月、4月及5月已經陸續到位，而6月份也在調度當中，目前已經準備好一半，並強調隨著油價平穩機制及穩定國內物價，將會維持國內物價穩定。至於核二廠、核三廠進度，龔明鑫報告，立法院在2025年通過《核子反應器設施管制法》修法，若核能廠要重啟必須滿足核安會依法訂定的安全審查程序辦法，以及台電公司依照這個辦法來執行自主的安全檢查。而經濟部去年已經核定台電評估報告，台電預計月底會提出再運轉計畫到核安會去審查，期間台電公司也與西屋公司（Westinghouse）簽約，針對核三廠進行自主檢查；核二廠的執行現況，因為要等到乾式貯存設施完工，並且將反應爐裡面用過的燃料棒移出來，才可以進行反應爐裡面關鍵的安全檢查。針對核電廠多久才可能完成重啟，台電董事長曾文生說，台電的自主安全檢查報告，我們在準備這個報告的時間，我們一直都是估計在18個月到2年之間，後續則是等到核安會審查時間決定。民進黨立委邱議瑩說，台灣天然氣發電占比將近5成，而台灣經濟包括AI產業的用電成長其實是大幅增加，因此仰賴單一能源風險其實就會被放大，認為台灣應該要朝向多元組合跟韌性治理。龔明鑫回應，政府對於任何能源都會去嘗試，無論是天然氣發電、綠電或是核電都會去推動，短期而言，天然氣調度因為戰爭變得重要，目前法規規定11天，現在都有推動到12天。對於長期台灣能源配置是否會調整，龔明鑫說，因為核電能否重啟、重啟之後可以發電多久都必須仰賴審議，因此現階段很難去說未來配置。