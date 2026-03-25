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馬英九基金會日前發出聲明表示，前執行長蕭旭岑離職且未來言行將不代表前總統馬英九，被視為遭切割。如今馬英九接受專訪時坦言心痛並暗自流淚，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，對這種事將「六親不認」。對此政經評論員吳嘉隆表示，猜測馬英九應受到美國壓力，因為蕭旭岑不該說AIT處長谷立言只是科長等級，羞辱美國外交官員，更表示美國總統川普連習近平都敢戲弄都敢修理，「那修理一下蕭旭岑那還不是小事一樁嗎？」吳嘉隆說，馬英九背後肯定受到某些壓力，而這些壓力照理說，應該私下先約談一下蕭旭岑，跟他說明一下為什麼要跟他切割。現在看來，大膽推測顯然馬英九沒有跟蕭旭岑解釋為什麼要跟他切割，於是蕭旭岑心有不甘，出來自清。吳嘉隆表示，事情的性質，應該是馬英九在受到壓力之後，需要犧牲一下蕭旭岑，結果卻是現在蕭旭岑自清，那等於陷馬英九於不義。切割蕭旭岑的那些理由，應該都只是表面理由，大膽猜測馬英九受到的壓力應該來自於美國，因為蕭旭岑不應該說AIT處長谷立言只是科長等級。吳嘉隆說，估計馬英九應該沒有叫蕭旭岑講這些話，去羞辱美國外交官員。應該是蕭自己揣摩上意，這就難怪馬英九沒有事先向蕭旭岑解釋為什麼要跟他切割。吳嘉隆提到，若這猜測成立，那就在告訴大家，美國人的花樣多，不要傻傻地去挑戰美國、諷刺美國，因為美國人有很多手段來治你，在美國人面前自大，那只能表示你智商有問題，不知輕重，川普連習近平都敢戲弄，都敢修理，「那修理一下蕭旭岑那還不是小事一樁嗎？」