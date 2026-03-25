台灣虎航（6757）今年將首次推出股東專屬優惠，只要在今年股東會過戶日、即今（25）日（含）前持有1股的股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送股東會紀念品，自動發送800元tigerpoints回饋金至會員帳戶中。而因為只要1股就能領到，門檻低；再加上回饋金是直接匯入帳戶中，不像一般實體紀念品須本人辛苦到現場排隊領取，因此也被網友讚爆直說相當便利。
台灣虎航此次採用數位回饋金的方式發放股東紀念品，多位專家們提到，此舉可以將股東、會員與旅客三種身分整合在一起，算是聰明之舉。因為想要領取2026年台灣虎航股東會紀念品「800元機票回饋金」，首先必須符合股東資格。根據公司公告，只要在2026年3月25日（含）以前持有至少1股台灣虎航股票，即可取得領取資格，因此即使是零股股東也能參與，不必持有整張股票，可說領取門檻低。以昨（24）日收盤價換算，只要花54元（不含手續費等費用）就能換到800元回饋金，算是相對划算。
想拿800元回饋金！先完成股東身分認證、帳號綁定
不過股東們要記得，領取前要先登入或註冊台灣虎航官方的tigerclub會員系統，並完成股東身分認證與帳號綁定，系統才會自動發送800元「tigerpoints回饋金」至會員帳戶中。而2026年台灣虎航股東會預計將於5月28日召開。
🟡台灣虎航股東專屬優惠相關資訊一覽：
📍虎航股東優惠回饋金領取資格：
25日（含）前，持有1股以上之自然人股東本人（未滿2歲嬰兒不適用）。
📍虎航回饋金何時開始登記？
4月27日起至6月30日止（登錄網址將於活動起始日於官網投資人專區開放）。未於活動期間內完成登錄者，視同自願放棄，不得申請補發。
📍虎航800元回饋金如何領？
一、期間內登入台灣虎航tigerclub會員並輸入身分證字號、生日完成活動登錄。
二、系統檢核確認會員生日與股東一致後，兩周內自動發送tigerpoints回饋金至該tigerclub會員帳戶。
備註：登錄完成後不得申請更換tigerclub會員帳號，如因資料輸入錯誤導致無法登錄或領取回饋金，恕不另行補發或補償。
📍虎航800元回饋金怎麼用？
一、Tigerpoints回饋金申請兌換為voucher，每筆訂單限用一組，需注意換成voucher後需於60天內使用完畢。
二、可用於折抵新購買之機票、託運行李額度、預選座位、機上餐點之金額。不適用免稅品、超額行李費、付款手續費、稅金、保險費等非前述4種款項。
備註：需注意回饋金使用期限至9月30止，限本人使用不得轉讓。（兌換成voucher後可再保留60天，也可留至9月底再換成voucher，最晚於11月底以前用掉即可。）
星宇航空也有「股東紀念品」 發放1500元折扣碼
其實不僅虎航有股東紀念品，星宇航空（2646）早有相關措施，官方明文提到「無發放實體紀念品」，卻曾發放過「隱藏版紅利」，也就是價值1500元的機票折扣碼，讀過此優惠通常針對持有1000股（1張）以上之股東，透過電子投票或股東會通知書掃碼領取。
資料來源：台灣虎航、星宇航空、蓋瑞哥機票獵人
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想拿800元回饋金！先完成股東身分認證、帳號綁定
不過股東們要記得，領取前要先登入或註冊台灣虎航官方的tigerclub會員系統，並完成股東身分認證與帳號綁定，系統才會自動發送800元「tigerpoints回饋金」至會員帳戶中。而2026年台灣虎航股東會預計將於5月28日召開。
🟡台灣虎航股東專屬優惠相關資訊一覽：
📍虎航股東優惠回饋金領取資格：
25日（含）前，持有1股以上之自然人股東本人（未滿2歲嬰兒不適用）。
📍虎航回饋金何時開始登記？
4月27日起至6月30日止（登錄網址將於活動起始日於官網投資人專區開放）。未於活動期間內完成登錄者，視同自願放棄，不得申請補發。
📍虎航800元回饋金如何領？
一、期間內登入台灣虎航tigerclub會員並輸入身分證字號、生日完成活動登錄。
二、系統檢核確認會員生日與股東一致後，兩周內自動發送tigerpoints回饋金至該tigerclub會員帳戶。
備註：登錄完成後不得申請更換tigerclub會員帳號，如因資料輸入錯誤導致無法登錄或領取回饋金，恕不另行補發或補償。
📍虎航800元回饋金怎麼用？
一、Tigerpoints回饋金申請兌換為voucher，每筆訂單限用一組，需注意換成voucher後需於60天內使用完畢。
二、可用於折抵新購買之機票、託運行李額度、預選座位、機上餐點之金額。不適用免稅品、超額行李費、付款手續費、稅金、保險費等非前述4種款項。
備註：需注意回饋金使用期限至9月30止，限本人使用不得轉讓。（兌換成voucher後可再保留60天，也可留至9月底再換成voucher，最晚於11月底以前用掉即可。）
星宇航空也有「股東紀念品」 發放1500元折扣碼
其實不僅虎航有股東紀念品，星宇航空（2646）早有相關措施，官方明文提到「無發放實體紀念品」，卻曾發放過「隱藏版紅利」，也就是價值1500元的機票折扣碼，讀過此優惠通常針對持有1000股（1張）以上之股東，透過電子投票或股東會通知書掃碼領取。
資料來源：台灣虎航、星宇航空、蓋瑞哥機票獵人