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總統賴清德去年提出8年1.25兆國防特別預算，至今仍卡關立法院。對此，國防院日前公布最新民調顯示，達62%的民眾支持這項軍購預算，不支持的比例為22%，顯示「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知。國防院23日公布的民調結果顯示，其調查民眾對於「軍購特別預算」的態度，其中表達支持（「非常支持」與「有點支持」的加總）的受訪者比例為62%，而不支持（「不太支持」與「非常不支持」的加總）的比例為22%，無反應的民眾為17%。另外，國防院指出，全體民眾對於「投資國防等於投資和平」的認同度是59%，但對「軍購特別預算」的支持度提高至62%，顯示即使部分民眾對抽象的理念（投資國防）不清楚或是有疑慮，但面對具體的特別預算（強化韌性）時，支持意向反而更為明確。若細看該民調結果，18至29歲的民眾中，表達支持軍購預算的比例為所有年齡群中最低，僅59%，無反應的比例也是所有年齡群中最高，達25%，這表示年輕人對於軍購特別預算議題可能較沒有明確的想法。而政黨立場也影響結果，在支持軍購預算者中，民進黨支持者的支持度為所有政黨支持者中最高，達92%；國民黨支持者的支持度為所有政黨支持者中最低，僅33%）；中立及無特定政黨傾向的受訪者中有五成左右表示支持軍購特別預算，兩成左右以下的受訪者表示不支持，顯示沒有特定政黨傾向的民眾傾向支持軍購特別預算。國防院據此結果表示，儘管台灣社會內部對於國防預算的規模與優先順序，仍因政黨立場及世代差異存在不同觀點，但「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知。本民調是由財團法人國防安全研究院委託國立政治大學選舉研究中心執行之調查，調查對象是居住在台灣且年滿18歲以上的民眾，以電話訪問之方式進行隨機抽樣調查。此次調查正式訪問自 115年3月12日（星期四）至3月16日（星期一）。電話調查實際訪問完成827份市話樣本、342份手機樣本，合計1169份樣本，以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為：±2.87%。