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▲阿Ken（如圖）平常搞笑和瘋癲的形象，被周杰倫認為是飾演他MV裡瘋狂奶爸的不二人選。（圖／記者朱永強攝影）

華語天王周杰倫最新專輯《太陽之子》昨（24）日舉同名主打歌MV首映會，帶來震撼全球的史詩級 MV，台上與主持人阿Ken的「相愛相殺」也是全場最大笑點！兩人憑藉多年的深厚交情，完全沒在管官方流程，硬是把一場高規格的全球發佈會，變成了笑聲不斷的爆笑脫口秀，其中一段周董開罵阿Ken「有病啊、提問前要做點功課」的插曲，更是讓全場笑到流淚。談到這次耗資1億元的MV製作規格，周杰倫認真向媒體分享，畫面中巧妙隱藏了30幅世界名畫作為「尋寶彩蛋」，且畫中人物還栩栩如生地變成了真實演員。沒想到，身為主持人的阿Ken聽完後，竟然一本正經地拋出超荒謬的提問：「這次用世界名畫創作，那這三十幅名畫你都有收藏嗎？」面對這突如其來的靈魂拷問，周杰倫先是在台上一愣，滿頭問號地看著對方，隨即忍不住破功，直接拿起麥克風笑罵：「你是有病嗎？」超真實的傻眼反應，讓現場媒體與粉絲瞬間噴笑。被天王當眾開嗆的阿Ken也不甘示弱，立刻發揮綜藝本色委屈回擊：「哪有人這樣在台上罵主持人的啦？」眼見好兄弟好像有點走心，周杰倫大笑著繼續補刀緩頰：「要稍微用點腦啦！沒有啦，做功課、做功課。」直接狠虧阿Ken提問前沒先做好功課，畢竟要把30幅世界名畫全部買下收藏，簡直是天文數字。兩人一來一往互損不斷，不僅毫無火藥味，反而看得出私下感情超好。新專輯還有未釋出的MV，也將可以再看見阿Ken的演出。周杰倫也已經點名，寫給小女兒的歌曲MV，他心中已經有想法，要找阿Ken飾演片中的爸爸，任由女兒梳妝打扮、甚至穿上《冰雪奇緣》的艾莎裝，而且不用透過經紀人，周杰倫已直接向阿Ken本人預約。