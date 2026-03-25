周三炸雞優惠來了！肯德基表示，今（25）日炸翻星期三PK APP限時優惠，咔啦脆雞、原味蛋撻都買一送一；拿坡里表示，烤雞自由「買6送3」只要229元；頂呱呱表示，買一送一、套餐79元起「春暖呱開大禮包」18張優惠券大放送，本文整理最新速食優惠一次掌握。
肯德基：買一送一吃炸雞、蛋撻！6塊雞桶餐只要239元
肯德基表示，今3月25日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時3月25日至3月27日使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「咔啦脆雞買一送一」71元！每塊36元有找。
◾️「六塊雞桶餐」239元！下殺56折。
◾️「原味蛋撻買一送一」49元！平均一顆不到25元。
◾️外送限定！咔啦雞腿堡XL套餐「買3送1」
爽吃「咔啦雞腿堡(辣) x 4＋咔啦脆雞(辣) x 4＋香酥脆薯(小) x 4＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(瓶)」優惠價654元。
拿坡里：烤雞買6送3！新品披薩特價490元
拿坡里表示，迎接4月連假推出抗通膨優惠，主打「烤雞自由」活動，今3月25日至4月16日，全台門市點購6塊烤雞，即加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），換算每塊烤雞不到26元，下殺約39折破盤價。（西湖店不適用）
同時，內用外帶拿坡里6款「新品披薩」特價490元（原價880元起），開吃：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
拿坡里今年再次攜手唐氏症基金會，即日起至4月29日推出「有愛拿坡里 幸福皂光芒」公益活動，活動期間，到全台門市購買四大指定公益套餐754元起，可加購「轉轉洗手棒」特價55元（原價65元）；官方透露，團隊實地走訪製皂過程，相關收益將全數捐贈基金會，本次公益檔期捐贈55萬元，支持身心障礙青年就業培訓與小作所運作。
頂呱呱：買一送一、套餐79元起！18張優惠券春暖呱開大禮包
頂呱呱表示，推出期間限定「春暖呱開大禮包」優惠活動，即日起至4月10日，地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料「買一送一」激省5折起超殺優惠，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
「春暖呱開大禮包」超過18優惠券開吃！只要出示活動圖片或報上優惠代碼就能享受划算速食優惠。
資料來源：肯德基、拿坡里、頂呱呱
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拿坡里表示，迎接4月連假推出抗通膨優惠，主打「烤雞自由」活動，今3月25日至4月16日，全台門市點購6塊烤雞，即加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），換算每塊烤雞不到26元，下殺約39折破盤價。（西湖店不適用）
同時，內用外帶拿坡里6款「新品披薩」特價490元（原價880元起），開吃：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
拿坡里今年再次攜手唐氏症基金會，即日起至4月29日推出「有愛拿坡里 幸福皂光芒」公益活動，活動期間，到全台門市購買四大指定公益套餐754元起，可加購「轉轉洗手棒」特價55元（原價65元）；官方透露，團隊實地走訪製皂過程，相關收益將全數捐贈基金會，本次公益檔期捐贈55萬元，支持身心障礙青年就業培訓與小作所運作。
頂呱呱表示，推出期間限定「春暖呱開大禮包」優惠活動，即日起至4月10日，地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料「買一送一」激省5折起超殺優惠，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
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