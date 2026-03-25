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前總統馬英九開撕昔親信蕭旭岑，馬英九在接受專訪時更坦言心痛並暗自流淚，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，對這種事將「六親不認」。對此前立委邱毅表示，過去國民黨主席鄭麗文直言紛爭來自馬核心幕僚，蔡正元更稱就是金溥聰，金小刀銜主子美國人之命，要破壞兩岸和平交流，又與民進黨相勾結，最後金小刀再把責任推給馬英九表示只是聽命行事，「這下子馬英九在兩岸也身敗名裂了」。邱毅說，為什麼會有佞臣？因為昏君無能廢物，為什麼會有昏君？因為佞臣欺君罔上，昏君配上佞臣，禍害朝綱自古皆然，朝廷不分大小皆然，現在的馬英九基金會就是如此。邱毅提到，就像鄭麗文在節目上直言不諱，說一切紛爭皆來自馬英九身邊的核心幕僚，這傢伙給國民黨造成無可彌補的傷害。陳文茜明說他才是破壞藍白合的罪魁禍首，蔡正元更直接了當昭告天下，這個專使「小人步」的大惡人，就是人稱金小刀的金溥聰。邱毅說，金小刀既銜主子美國人之命，要破壞兩岸和平交流，又與民進黨相勾結，製造可以消滅國民黨的破口，他在馬英九基金會找到了破口，就是蕭旭岑和其副手王光慈。邱毅表示，蕭旭岑這些年協助馬英九做了不少兩岸交流的實事，現在被鄭麗文拔擢為國民黨副主席，上月兩岸智庫論壇就由他領軍，隨後即將登場的習鄭會，也是由他負責籌畫推動。邱毅評論，這整套陰謀的邏輯很清楚，鄭麗文帶領國民黨反凱子軍購，美國視她為眼中釘，就由金小刀挾馬英九委託書抹黑蕭旭岑，並以基金會名義移送司法調查，檢調既然有人舉發移送，自可依法定程序立案搜索，其中的搜索重點必是國民黨中央，然後扣留蕭旭岑手機、電腦、帳戶，再將辦理兩岸交流的金流，羅織到大陸官方及國民黨中央，這一來就可把鄭麗文拉下水，然後用違反國安法來重刑伺候。邱毅說，這套由白色恐怖到綠色恐怖的手法，不就可以把國民黨內親中派一網打盡了嗎？趙少康不是指控大陸官方介選國民黨主席，當時很多人駡他，認為他在胡說八道。最後邱毅提到，現在由金小刀替趙少康證明了他指控非虛，金小刀再把責任推給馬英九表示只是聽命行事，「這下子馬英九在兩岸也身敗名裂了」。