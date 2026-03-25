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國民黨高雄市長參選人柯志恩24日舉辦首場政見發表會，不過卻遭對手民進黨參選人賴瑞隆狠酸，諸多內容皆是現任高雄市長陳其邁已經在推動的，其中也有許多是過去自己政見會已提出的。對此，擁有7.2萬人追蹤的粉專「刺綠酸水」發聲力挺，看完這一場，「讓柯志恩當市長穩了」，但新潮流恐怕就坐不住了，賴瑞隆到底要怎麼選下去？刺綠酸水指出，柯志恩在政見說明會上，從從容容的自信，紮紮實實的內容，有高度、有氣度、有溫度，把她4年來蹲點高雄的足跡、深刻的思考，在短短30分鐘內，做了令人動容的呈現，看完這一場，支持者可以放心了，讓她當市長，穩了；但新潮流恐怕就坐不住了吧，看到柯志恩把賴瑞隆遠遠地甩在後面，必然心生恐懼，果不其然，頭號打手尹立馬上發文猛批柯志恩，打上這是一場極其諷刺視覺詐騙的罪名，然後寫了一堆和發表會內容無關的謾罵。「這就是新潮流，他才不管有理無理，他更不會去看你的政見內容，直接發明漂亮的語言進行污名化就對了。」刺綠酸水續指，好笑的是，尹立自己要選議員，罵人還不忘吹噓自己在大學教授設計與動畫、曾任職於市府、罷韓運動的公民，貼那麼多金，講穿了，也就是個假教授、真側翼而已。刺綠酸水提到，柯志恩的發表會把高雄產業、交通、城市定位與未來路徑講得條理分明，邏輯清楚到連簡報都可以直接當教材。她的自信不是突然出現，而是熟悉到幾乎可以隨堂口試的程度，從基層脈絡到整體發展，講起來行雲流水、絲滑細膩，台上10分鐘、台下4年工，看得出來柯志恩這4年認真又勤奮，已經完全在地化。「反觀賴瑞隆，從陳菊時代當官到現在，十幾年過去，靠一身人模人樣的西裝撐場、靠背後心狠手辣的派系撐腰，發言看高層臉色，內容官腔官調。」刺綠酸水強調，這種沒有自主性的風格，論述沒內容、表現沒熱情，和柯志恩的差距恐怕不是幾條街，而是已經導航不到同一張地圖。看完柯志恩這場精彩生動的政見說明會，真的會讓人忍不住想問：「賴瑞隆，你到底要怎麼選下去？」