中東衝突引爆的石化斷料危機，正進入兩樣情的「物價保衛戰」！上游大廠台化（1326）宣布 4 月 1 日起啟動「不可抗力」，5 月恐面臨實體斷料。這股壓力已讓下游通路出現分化：振宇五金示警塑膠袋、PVC 水管等原物料漲幅已達 30%，甚至引發門市掃貨潮；然而，居家修繕龍頭特力屋則表態目前「暫不調價」。這場由台化斷料引發的民生通膨拉鋸，已成為全台消費者最關注的焦點。
下游最前線：振宇五金成本飆 30%，水電師傅狂掃貨
石化原料價格走揚，最敏感的莫過於第一線五金通路。振宇五金表示，塑膠是水電工程與居家修繕的基礎，近期採購成本壓力已「爆表」。從民生常用的吸管、塑膠袋，到水電行必備的 PVC 水管，原料端漲幅已達 20% 至 30%。
「最近門市幾乎天天都有客人來掃貨！」業者坦言，由於市場對塑膠漲價有強烈預期，不少水電師傅與民眾開始囤積管材與建材。若台化斷料危機持續，下一波包括居家用品、建築材料，甚至是汽機車零件，都將陸續面臨「有錢也買不到貨」的調價壓力。
通路兩樣情：特力屋暫不跟漲，密切觀察後續情勢
相較於中小型五金通路的漲價壓力，身為龍頭大廠的特力屋則展現出較強的抗壓韌性。針對這波石化原料短缺危機，特力屋正式回應表示：「目前特力屋所有商品價格暫時不會調整，我們也會持續觀察相關情勢。」
這份表態為市場注入了一劑強心針。業內人士分析，連鎖通路通常具備較長期的庫存與採購契約，能暫時吸收上游台化斷料初期的成本衝擊。然而，若中東戰事導致原油價格長期維持高檔，這份「暫不調價」的承諾能維持多久，仍需視後續供應鏈的回穩狀況而定。
上游風暴中心：台化 4 月合約重談，5 月恐全面斷供
這場危機的源頭，來自上游石化巨頭因中東戰事導致的供應中斷。台化昨日發出正式通知，4 月 1 日起啟動不可抗力機制，苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）等產製量將大減五成。
台化總經理更直言，4 月起的合約「全部重新談」，這代表價格將面臨劇烈波動。中游化纖大廠如遠東新也進入高度警戒，雖然積極尋找多元採購管道，但目前全亞洲都在「搶料」，營運不確定性已飆至新高。這也解釋了為何下游振宇五金等通路，現在就必須面對沉重的進貨成本。
民生通膨大危機：政府祭調度窗口嚴防哄抬
面對來勢洶洶的民生通膨，政府單位已火速介入調控，防堵物價失控：
資料來源：振宇五金、特力屋
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石化原料價格走揚，最敏感的莫過於第一線五金通路。振宇五金表示，塑膠是水電工程與居家修繕的基礎，近期採購成本壓力已「爆表」。從民生常用的吸管、塑膠袋，到水電行必備的 PVC 水管，原料端漲幅已達 20% 至 30%。
「最近門市幾乎天天都有客人來掃貨！」業者坦言，由於市場對塑膠漲價有強烈預期，不少水電師傅與民眾開始囤積管材與建材。若台化斷料危機持續，下一波包括居家用品、建築材料，甚至是汽機車零件，都將陸續面臨「有錢也買不到貨」的調價壓力。
相較於中小型五金通路的漲價壓力，身為龍頭大廠的特力屋則展現出較強的抗壓韌性。針對這波石化原料短缺危機，特力屋正式回應表示：「目前特力屋所有商品價格暫時不會調整，我們也會持續觀察相關情勢。」
這份表態為市場注入了一劑強心針。業內人士分析，連鎖通路通常具備較長期的庫存與採購契約，能暫時吸收上游台化斷料初期的成本衝擊。然而，若中東戰事導致原油價格長期維持高檔，這份「暫不調價」的承諾能維持多久，仍需視後續供應鏈的回穩狀況而定。
這場危機的源頭，來自上游石化巨頭因中東戰事導致的供應中斷。台化昨日發出正式通知，4 月 1 日起啟動不可抗力機制，苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）等產製量將大減五成。
台化總經理更直言，4 月起的合約「全部重新談」，這代表價格將面臨劇烈波動。中游化纖大廠如遠東新也進入高度警戒，雖然積極尋找多元採購管道，但目前全亞洲都在「搶料」，營運不確定性已飆至新高。這也解釋了為何下游振宇五金等通路，現在就必須面對沉重的進貨成本。
面對來勢洶洶的民生通膨，政府單位已火速介入調控，防堵物價失控：
- 行政院「兩不原則」： 行政院長卓榮泰要求「上游不漲、下游不囤」，並已成立跨部會調度窗口，將供應鏈秩序平穩下來。
- 經濟部「優先供台」： 經濟部長龔明鑫強調，已說服供應商減少出口，優先供應國內。針對價格部分，要求業者反映成本須合理化，嚴防不肖業者藉機哄抬。
資料來源：振宇五金、特力屋