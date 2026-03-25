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藏壽司：「濃布丁禮盒、歡樂兒童餐」開賣！4月童享派對菜單

▲藏壽司「濃布丁」4入裝禮盒開賣。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「歡樂兒童餐」80元。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司4月「童享派對」四大熟食系壽司菜單一覽。（圖／藏壽司提供）

壽司郎：全台第二家！DIGIRO台北內湖美麗華店 開幕優惠一次看

▲全台第二家壽司郎DIGIRO！台北內湖美麗華店開幕。（圖／壽司郎提供）

▲巨型螢幕看得到庫洛魔法使小櫻！（圖／壽司郎提供）

壽司郎DIGIRO台北內湖美麗華店，

歡慶改裝開幕優惠搶先看：

壽司郎台北內湖美麗華店 餐廳資訊

▲壽司郎台北內湖美麗華店「極上鮪魚大腹」優惠40元。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎最新聯名《庫洛魔法使 透明牌篇》全系列周邊商品快搶。（圖／壽司郎提供）

2026清明連假與兒童節要來了！藏壽司表示，忠實粉絲敲碗成真，4月3日起限量開賣「濃布丁禮盒」4入裝！期間限定「歡樂兒童餐」、「童享派對」四大熟食系壽司開吃；壽司郎表示，全台第二家螢幕數位迴轉壽司，DIGIRO台北內湖美麗華店改裝開幕，爽吃「極上鮪魚大腹」優惠40元、不收取5%清潔服務費，還有機會獲得A4開幕資料夾、萌抱壽司45cm娃娃。藏壽司「濃布丁」圈粉無數，銷售至今累積超過2千萬個，足以疊出208座101。忠實粉絲敲碗成真，官方表示，鎖定兒童節4月3日起，全台每家門市限量開賣4入裝「濃布丁禮盒」優惠價150元。同步推出專為兒童設計，期間限定「歡樂兒童餐」80元，以玉子燒握壽司搭配主餐漢堡排、塔塔醬炸蝦、蟹風味棒、花椰菜，一盤集結5種兒童最愛美味，專寵小大人。迎接清明連假與兒童節，4月鎖定親子客群，特別企劃「童享派對」主打四大熟食系壽司，共14款菜色開吃：，◾️：推薦「炙烤起司鮭魚」40元、「炙烤明太子鮮蝦」40元、「炙烤起司玉米稻荷」40元、「炙烤起司玉子燒」40元。◾️：推薦「壽喜牛燒肉握壽司」40元、「雞肉龍田揚握壽司」40元、「炙烤起司豬五花」40元。◾️：推薦「蝦仁天婦羅握壽司」40元、「鮮蝦壽司」40元。◾️：「溏心玉子軍艦」30元、「玉米沙拉軍艦」40元、「漢堡排」40元、「日本產蟹風味棒」40元、「海苔章魚燒」80元台灣壽司郎表示，全台第二家螢幕數位迴轉壽司，DIGIRO台北內湖美麗華店改裝開幕，導入日本最新「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司（Digital Sushiro Vision）」系統，在座席設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度觸控螢幕，可以享受螢幕迴轉壽司「逛盤體驗」，提供3種點餐方式，並設有「飽足進度條」，可隨機啟動萌抱壽司小遊戲，挑戰成功就能獲得小禮物。而且壽司郎最新聯名《庫洛魔法使 透明牌篇》，粉絲可以在巨型螢幕上發現經典角色小櫻或小狼，開吃「小可章魚燒風豆皮壽司」40元、「小櫻幸福草莓蛋糕」140元、「小狼燒賣海苔包」60元、「知世鰻魚玉子紫蘇卷」60元共4款期間限定聯名餐點。官方表示，不收取5%清潔服務費，◾️即日起，限時推出人氣商品（售完為止）。◾️即日起，結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，（數量有限、送完為止）。◾️即日起至4月6日（一），凡於店內單筆消費折扣後滿500元以上，即有機會參加「萌抱壽司45cm娃娃」抽獎活動。於3月24日（二）至4月10日（五）23:59前，透過指定線上表單上傳發票明細並填寫個人資料，就能獲得抽獎資格，本次活動將抽出10位幸運得主，每位將隨機獲得一隻萌抱壽司45cm娃娃；中獎名單將於4月25日（六）前公布於官方網站，並透過E-mail通知中獎者，獎品將直接寄送到家。地址：台北市中山區敬業三路20號美麗華2樓（Miramar美麗華百樂園）時間：日至四11:00-21:30／五至六11:00-22:00電話：02-8502-5389