醬料常常添加許多化學成分，讓人有看沒有懂，不過最近有一位民眾分享，他看了家中老牌番茄醬成分，發現成分居然非常單純，只有水、番茄糊、蔗糖、釀造醋、食鹽和多種香辛料，讓他驚嘆「長那麼大，現在才發現可果美番茄醬配料表乾淨到爆」。還有網友分享，自己曾買到較酸的番茄醬，以為是變質，聯絡廠商後，廠商相當重視，不僅親自登門收走番茄醬，更換新品，廠商找到原因後更再度登門說明，讓他「受寵若驚」。
番茄醬成分表超單純 每項都看得懂
原PO在Threads表示，「長那麼大，現在才發現可果美番茄醬配料表乾淨到爆」，並分享「可果美番茄醬」的成分表，只見上面寫著水、番茄糊、蔗糖、釀造醋、食鹽、香辛料（白胡椒、肉桂、紅辣椒、薑、丁香、肉豆蔻、芥末、月桂葉、眾香子），每項成分都能看懂，沒有複雜的化學原料。台灣可果美公司是在1967年成立，由台南食品股份有限公司、日本可果美株式會社以及三井物產株式會社共同出資，至今已邁入半個多世紀。
有內行網友科普，成分表只要寫香料／辛香料，後面有括號寫出香料名字，都是加入天然的實體香料，如果只有單純寫出香料／辛香料／香精，就是添加化學香料，不是實體香料，若廠商不想讓配方被知道，會標示「天然香料」，這也是加入天然的實體香料，因此可以看出可果美番茄醬是加入天然香料。
可果美用台灣番茄 廠商服務態度好
有其他網友分享，在台灣販售的可果美番茄醬，是用台灣產的番茄，還有住在產地附近的民眾指出，以前都會看到農地插著「可果美」的牌子，代表這塊地的番茄是給可果美的，「小時候奶奶家的大番茄，就是繳給可果美的喔」、「老家在善化，小時候奶奶種的番茄有提供給可果美製作產品，所以我也只買它們的番茄醬」。
還有人透露，自己約20年前買了一罐可果美番茄醬，感覺味道怪怪的，好像變質了，他打電話給廠商後，廠商立刻派了2名業務到他家，慎重地取回番茄醬，又換了新品給他，原本以為事情告一段落，沒想到過了幾天，業務再度登門，表示他們測試過後番茄醬並未變質，而可能是那一批番茄較酸，很抱歉讓他誤會了，又送了一罐番茄給他，「此生只吃可果美」。
除了可果美番茄醬外，另一家番茄醬大牌「亨氏」的成分也算單純，包括熟成番茄製成之濃縮番茄、糖、醋、鹽、天然香料，不過有網友指出，糖很有可能是果糖，而且亨氏番茄醬的塑膠瓶和玻璃瓶成分不太一樣，購買前要注意。也有家長提醒，番茄醬鈉和糖的含量可能過高，如果要給小朋友吃要留意份量。
資料來源：Threads
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原PO在Threads表示，「長那麼大，現在才發現可果美番茄醬配料表乾淨到爆」，並分享「可果美番茄醬」的成分表，只見上面寫著水、番茄糊、蔗糖、釀造醋、食鹽、香辛料（白胡椒、肉桂、紅辣椒、薑、丁香、肉豆蔻、芥末、月桂葉、眾香子），每項成分都能看懂，沒有複雜的化學原料。台灣可果美公司是在1967年成立，由台南食品股份有限公司、日本可果美株式會社以及三井物產株式會社共同出資，至今已邁入半個多世紀。
有內行網友科普，成分表只要寫香料／辛香料，後面有括號寫出香料名字，都是加入天然的實體香料，如果只有單純寫出香料／辛香料／香精，就是添加化學香料，不是實體香料，若廠商不想讓配方被知道，會標示「天然香料」，這也是加入天然的實體香料，因此可以看出可果美番茄醬是加入天然香料。
可果美用台灣番茄 廠商服務態度好
有其他網友分享，在台灣販售的可果美番茄醬，是用台灣產的番茄，還有住在產地附近的民眾指出，以前都會看到農地插著「可果美」的牌子，代表這塊地的番茄是給可果美的，「小時候奶奶家的大番茄，就是繳給可果美的喔」、「老家在善化，小時候奶奶種的番茄有提供給可果美製作產品，所以我也只買它們的番茄醬」。
還有人透露，自己約20年前買了一罐可果美番茄醬，感覺味道怪怪的，好像變質了，他打電話給廠商後，廠商立刻派了2名業務到他家，慎重地取回番茄醬，又換了新品給他，原本以為事情告一段落，沒想到過了幾天，業務再度登門，表示他們測試過後番茄醬並未變質，而可能是那一批番茄較酸，很抱歉讓他誤會了，又送了一罐番茄給他，「此生只吃可果美」。
除了可果美番茄醬外，另一家番茄醬大牌「亨氏」的成分也算單純，包括熟成番茄製成之濃縮番茄、糖、醋、鹽、天然香料，不過有網友指出，糖很有可能是果糖，而且亨氏番茄醬的塑膠瓶和玻璃瓶成分不太一樣，購買前要注意。也有家長提醒，番茄醬鈉和糖的含量可能過高，如果要給小朋友吃要留意份量。