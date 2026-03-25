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儲值回饋： eTag銀行自動儲值每次成功儲值400元，即可獲得eTag POINTS 1點。

停車累點： 每月停車費實際扣款金額每滿400元回饋eTag POINTS 1點、滿800元送2點，以此類推。

面對近期國際局勢導致油價震盪飆漲，遠通電收推出開車族抗漲新措施，子公司遠創智慧聯手「台塑石油F幣」可兌換eTag POINTS，最高可全額折抵國道通行費、全台路邊及uTagGo合作停車場停車費，實質減輕開車族行車負擔。遠創智慧為慶祝ETC20周年及uTagGo合作停車場突破3,500場，推出全新「eTag POINTS」，採1點抵1元方式換算，並且「台塑F幣」也可跨平台兌換，加油也能折抵ETC與停車費。遠創智慧國內事業處資深協理許耀勳表示，因應點數經濟趨勢，eTag POINTS具備極高的應用彈性。除即日新增的「台塑石油F幣」，已串聯HAPPY GO、OPENPOINT、全家Fa點及台新銀行Richart等各大生活平台。不僅民眾可將日常消費累積的點數轉換為eTag POINTS，實現「消費點數折抵用車支出」的小確幸。遠創智慧也推出首波使用五家聯名行信用卡，且同時申辦「eTag自動儲值」與「停車扣繳」的uTagGo會員，祭出兩大累點活動：另外，遠創智慧力挺觀光署「台灣觀光100亮點」計畫。5月底在指定景點的uTagGo合作停車場停車，單次停車滿2小時且以「eTag停車扣繳」成功支付，即可獲得抽獎機會、參加「玩遍台灣抽旅遊金」活動，有機會抽中3萬旅遊金與全年路邊停車免費大獎。