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馬英九基金會人事異動越演越烈，遭切割、解職的前執行長蕭旭岑今（25）日聲明「馬前總統很多事情都忘記了」，引發外界揣測馬英九失智，也有很多學者和媒體人評論此事認為，假設蕭旭岑如馬英九所言：「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？他們沒有告訴我」，現在正戲才要上場，後續可能還會有更多兩岸交流的黑料抖出來，不只關乎馬英九個人健康因素。《NOWnews 今日新聞》本篇帶您了解此事的時間軸與始末。馬英九基金會於3／16上午發布聲明表示，前執行長蕭旭岑與前員工王光慈均已於今年2月底完成離職交接手續，未來蕭旭岑及王光慈2人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九立場。馬英九基金會並聘請前董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長，並讚揚戴遐齡人品端正、操守清廉，曾任台北市立大學校長、行政院體委會主委等職務，其才能卓越、學術交流及行政管理經驗豐富。由於蕭旭岑過去曾在馬英九總統任期內擔任總統府副秘書長，跟隨馬英九近20年，且近年均以馬英九基金會執行長身分發言，因此這份聲明中的1句「未來蕭旭岑及王光慈2人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九立場」，引外界聯想是對心腹進行大動作切割。隨著外界猜測馬英九切割蕭旭岑，《太報》於3／17指出，蕭旭岑和王光慈隸屬的「原基金會」派遭「改革派」大刀闊斧開鍘，雙方長久以來對於馬英九在兩岸事務、基金會財務和業務的運作上有齟齬，切割聲明恐只能算正式「開戰」，一切「未完待續」。《太報》更爆料，馬英九在內部調查的過程中發覺帳務與職務安排有些問題，且「原基金會派」系成員讓其感覺避重就輕，馬英九便請回一位「前重量級親信」回基金會處理，並協助改革，最後也由馬英九下令做出人事調整，因此這次人事案，應是基金會內部派系角力的後果。而在遭基金會聲明切割後，蕭旭岑兩度回應僅表示：「我擔任副主席後，黨務繁忙，原本就要免兼基金會，全力協助鄭主席。我感謝馬前總統的栽培，永遠感念。」在不少媒體揭露馬辦爆發派系鬥爭，馬英九的「重量級親信」回鍋整頓後，《鏡周刊》於3／24報導，該重量級親信就是金溥聰，他於2／25馬辦舉行新春團拜前，持馬英九委任書，帶3人衝進馬辦，要求蕭旭岑、王光慈即刻辭職離開，雙方爆發衝突，僵持不下將近1小時，而過程中馬英九一度到場，卻不發一語，蕭旭岑、王光慈在時任董事高華柱介入調停才同意離開。同時，《鏡周刊》也指出，蕭旭岑、王光慈係因王光慈任命案遭質疑不具正當性、未經董事會同意，且2人領高薪，疑似自肥等事遭解職。《聯合報》3／25 凌晨刊出馬英九專訪，其中提到：「我做人做事一向是涇渭分明，像有關財務方面，一定要保持清楚」，馬英九更幾度強調，自己過去擔任法務部長期間，曾一口氣起訴過幾百人，其中很多也是他的親信，所以他在財政紀律上是六親不認，目前也已經將具體事證整理得差不多了，之後會送請司法調查。另外，馬英九提到，除了內部員工檢舉，基金會也有發現蕭旭岑、王光慈處理基金會事務有瑕疵，才要求2人即刻解職，尤其2人常常結伴到中國大陸訪問，而且接觸很多台商，馬英九質疑：「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我？」對於蕭旭岑表示自己的薪水、職務等一切作為都是馬英九同意辦理，馬英九全然知情，「只是他忘記了很多事情」，馬英九於該專訪中反問：「真是這樣嗎？」並自承，他今年76歲了，有時候有些事可能記憶不清楚，但不會有很多，「基本上到我們這年齡，偶爾會有些健忘，這很自然，並沒有什麼大問題」。在馬英九專訪露出前，蕭旭岑一概對此人事風波回應：「感念馬前總統栽培」，然而面對指控，他3／25凌晨終於打破沉默，發長文捍衛清白，同時向馬家人致歉，並於一早召開記者會哽咽表示，已退無可退、讓無可讓，「近年，很多事他（馬英九）忘了，我很難過，我不想傷害到他」，更提到：「我很心酸無奈，長輩忘記、懷疑你做什麼，我能怎麼辦？」蕭旭岑直言，馬總統指控他背信，那是不可能，「我什麼事都跟他報告，包括王光慈的任命案，董事會有會議記錄，也有董事在場」，諸如此類有很多例子，在事情發生後，一位老長官和他說，馬總統早上還在問，為何旭岑跟光慈離開了？下午卻又說這2個人很可惡要法辦，讓他很心酸無奈。蕭旭岑澄清，他和王光慈到中國大陸是青年交流，沒有台商，今天看到《聯合報》訪問，馬英九說他到大陸去不知道做了什麼，他想很多家庭有類似的經驗，長輩忘記、懷疑做了什麼事，他能怎麼辦？他很心酸無奈，現在真的重點不是在馬總統，他很心疼他，而要正告有心人士，是何居心？在他擔任副主席後才發動攻擊，針對兩岸、鄭麗文、藍白進行毀滅性破壞，不惜轉移核能焦點也要做這件事，動機是什麼？