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荷莫茲海峽封鎖效應持續擴大，國內出現塑膠袋之荒。台中市長盧秀燕指出，塑膠相關的民生物品出現惜售現象，藥品也可能缺乏甚至上漲。她已指示經發局與衛生局全面掌握市場的波動，同時提醒中央，這是全世界的問題，政府不要只處理平抑油價，更應解決物資和重要民生供應不足等問題。盧秀燕今（25）日到市議會進行施政總報告之前，媒體詢問如何看待軍購議題？盧秀燕未回答，但提醒此時應該更關心民生物資可能缺乏或上漲。現在荷姆茲海峽的郵輪沒辦法進出，以至全世界都在追油，中央政府已對油價進行平抑動作，但與油料相關的物資，例如塑膠袋、塑料之類價格開始上漲，或逐漸買不到。今天早上她詢問經發局，使用很多塑膠袋的建國市場，有些比較重要的尺寸出現廠商惜售情形，相關物資可能漲價。她同時提醒，全世界運輸面臨困難，關係到人命健康的藥品也可能缺乏或上漲。她已指示經發局長、衛生局長，針對市面上可能涉及中東運輸不利的物資供應與價格現況，儘快進行掌握。盧秀燕說，這不只是台中市的問題，而是全世界的問題，建議中央不要只著眼於平抑油價，更應該了解相關民生供應是否出現物資不足或價格波動，並想辦法解決。