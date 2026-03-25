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台大醫院近日傳出，有門診貼出公告，提到「電腦斷層（CT）」檢查排程緊繃，若總院及台北的分院名額已滿，可能會調整至金山、竹東分院進行。衛福部長石崇良說，主要是大家對於預防保健的重視，目前也已經請國健署建立轉診方式，不一定要到醫學中心檢查，若有問題再轉診即可。台大醫院傳出CT檢查排程緊繃，除了可能會調度至其他分院檢查，時間也可能等待超過半年。石崇良說，主要是大家對於預防保健的重視，特別是國健署推出的肺癌篩檢LDCT後，除了符合公費對象，也有外溢效果，因此很多自費健檢也排進去。石崇良提到，有時候可能也會出現「疑似」，但尚未確診，就需要後續追蹤，因此也增加了檢查需求。他表示，目前已經請國健署建立轉診方式，避免排擠大醫院內，重症患者檢查需要的排程。石崇良說明，換言之，不用一定要到醫學中心進行檢查，而是等到有問題要處理時，再轉診即可。台大醫院醫務秘書陳彥元也回應，院內CT壅塞原因多元，假設總院等待時間較長，會視情況建議患者轉往分院檢查，同時也研議導入分級醫療模式，盼能和合作院所共享篩檢量能。北榮院長陳威明則說，若非急迫個案，加上不影響患者，「合理等待是對的」，也希望民眾可理解醫療量能有限，要珍惜健保資源。